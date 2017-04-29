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"Ты супер!": эмоции Даши Черновой после успешного выступления

29.04.2017 23:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Когда только вышла на сцену, был приятный мандраж, внутри все бурлило, но была и уверенность, что все получится", — рассказала белоруска.

Ожидание итоговых результатов заставило конкурсантку понервничать, но к окончанию шоу ей все-таки удалось собраться и справиться с нервами.

"Ты супер!": эмоции Даши Черновой после успешного выступления
© Sputnik/
Что в плеере у белоруски из "Ты супер!" Дарьи Черновой

"Очень важную вещь сказала мне Елка. Выходя на сцену, надо всю свою душу показывать глазами. Я стараюсь так и делать, но бывают ситуации, когда ты не всегда можешь контролировать ситуацию. Но я все слышу, над всем работаю, и в целом жюри было довольно", — отметила Чернова.

С выходом в следующий конкурсный этап белорусской конкурсантке своим решением помог продюсер Виктор Дробыш. Сама исполнительница отметила, что очень надеялась именно на его решение.

"Дальше буду работать над собой, своим вокалом, актерским мастерством. Ребята, которые сейчас покинут проект, были ничуть не хуже, и я дальше хочу добиться успеха и для них тоже", — сказала Чернова.

Поддержать белорусскую участницу проекта "Ты супер!" Дарью Чернову можно в специальном приложении проекта "Ты супер!" и официальных группах Sputnik Беларусь в социальных сетях.

 
 
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По итогам очередного шоу "Ты супер!" белоруска Дарья Чернова прошла в следующий конкурсный этап, своими эмоциями девушка поделилась сразу после того, как судьи...

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