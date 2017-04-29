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LIVE: трансляция второго тура шоу "Ты супер!" с участием Даши Черновой (ЗАВЕРШЕНА)
29.04.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Проект телеканала НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. В шоу участвуют воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из постсоветских стран.
© Фото: PR-служба НТВ
В конкурсе продолжает принимать участие минчанка Дарья Чернова. Еще одна представительница Беларуси, Настя Кравченя из Калинковичей, выбыла из шоу в начале второго тура.
Следить за конкурсом и единственной оставшейся в шоу представительницей Беларуси можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и официальных группах в соцсетях.
Sputnik ведет прямые трансляции конкурса "Ты супер!" по субботам в 20:00.
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В очередной части второго тура шоу "Ты супер!" выступает участница из Беларуси Даша Чернова. Смотрите прямую трансляцию международного музыкального конкурса.
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