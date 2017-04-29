41-летний украинец Владимир Кличко, попытавшийся вернуть себе чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе в титульном бою против 27-летнего британца Энтони Джошуа, потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде. Поединок состоялся в ночь на 30 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в присутствии 90 тысяч зрителей.



На официальной церемонии взвешивания Энтони Джошуа оказался тяжелее Владимира Кличко. Британец оказался весом 114 кг, украинец — 108,8 кг. Фото: Reuters

Судья остановил поединок в 11-м раунде после того, как натиск со стороны Джошуа завершился удачным мощным апперкотом. И пока украинец приходил в себя, британец боковым ударом уложил соперника на настил ринга.

Видео: Best of MMA

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Почувствовавший близость победы Джошуа после возобновления боя ринулся добивать неприятеля и очередной серией ударов снова отправил легендарного оппонента на пол. Украинец хотя и поднялся на ноги, но держался неуверенно и прижался к канатам в углу ринга. И рефери решил остановить бой.















Между тем в 6-м раунде был момент, когда в нокдауне побывал и Энтони Джошуа. Но британец поднялся и сумел продержаться до конца раунда, после чего полностью пришел в себя и доставил затем немало неприятностей Владимиру Кличко. Фото: Reuters

Энтони Джошуа одержал 19-ю досрочную победу в карьере (в 19 поединках) и сохранил титул по версии IBF, а также получил пояс чемпиона мира по версиям WBA и IBO.

Для Владимира Кличко это 5-е поражение в 69 поединках на профессиональном ринге. Из 64 своих побед 53 украинец одержал досрочно.

Предыдущее поражение Владимир Кличко потерпел от британца Тайсона Фьюри 28 ноября 2015 года. Это была его первая неудача за 11 лет в профессиональном ринге, она обернулась тогда для украинца потерей титулов чемпиона мира по версиям IBF, WBA (Super), IBO, а также журнала Ring.

Джошуа предыдущий бой провел 10 декабря 2016 года, победив американца Эрика Молину техническим нокаутом в третьем раунде.