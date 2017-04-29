В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума, вслед за которым увеличатся единовременные пособия при рождении детей, а также минимальные потребительские бюджеты. С начала следующего месяца также вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии и подорожают некоторые марки сигарет. FINANANCE.TUT.BY посмотрел, как майские изменения отразятся на наших кошельках.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вырастут БПМ и единовременные пособия на детей

Бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит 183 рубля 82 копейки (сейчас — 180 рублей 10 копеек). Он будет действовать до 31 июля.

Единовременные пособия при рождении детей, которые зависят от этого показателя, с мая также изменятся. К примеру, пособие в связи с рождением первого ребенка составит с 1 мая 1 838,2 рубля (сейчас — 1801 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 573,48 рубля (сейчас — 2 521,4 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет с мая до 183,82 (сейчас — 180,1 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая вид пособия размер пособия сумма, рублей на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 91,91 на ребенка-инвалида 70% БПМ 128,67 по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) 100% БПМ 183,82 на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 128,67

А вот пособия на детей до трех лет с 1 мая в Беларуси не будут повышать. Это связано с тем, что средняя зарплата за первый квартал упала по отношению к октябрю-декабрю прошлого года.

Обновленные минимальные потребительские бюджеты

С 1 мая изменятся и размеры минимальных потребительских бюджетов. Это сумма денег, которая нужна на набор продуктов и вещей для удовлетворения базовых потребностей одного человека.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

К примеру, для трудоспособного населения размер минимального потребительского бюджета вырос до 396,75 рубля. А для молодой семьи из трех человек этот показатель с 1 мая составит 335,28 рубля.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты с 1 мая социальная группа с 1 мая до 1 мая молодая семья из трех человек 335 рублей 28 копеек 323 рубля 74 копейки семья из четырех человек 309 рублей 7 копеек 298 рублей 85 копеек трудоспособное население 396 рублей 75 копеек 383 рубля 34 копейки пенсионеры 311 рублей 69 копеек 301 рубль 45 копеек студенты 295 рублей 62 копейки 287 рублей 93 копейки дети в возрасте до 3 лет 251 рубль 16 копеек 241 рубль 51 копейка дети в возрасте от 3 до 6 лет 325 рублей 3 копейки 312 рублей 69 копеек дети в возрасте от 6 до 18 лет 337 рублей 5 копеек 326 рублей 47 копеек

Изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии

С мая также поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты увеличатся пропорционально росту размера БПМ.

Кроме того, с февраля вырастут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии теперь будет составлять 45,96 рубля в месяц (25% БПМ).

Для нанимателей вырастут отчисления на погашение задолженности по зарплате

В Беларуси с 1 мая увеличивается обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника сумму в 306,53 рубля. Эта сумма составляет 1,5 размера БПМ для трудоспособного населения.

Подорожают некоторые марки сигарет

С 1 мая в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Цены поднимутся от 3 до 5 копеек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, белорусские табачные компании могут каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на свою продукцию.

Вниманию субъектов хозяйствования! С 1 мая при начислении амортизации основных средств будут применяться новые нормативные сроки службы по отдельным видам основных средств, определенные в постановлении Минэкономики от 10.04.2017 № 9. Подробнее тут .

