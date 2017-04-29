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Что меняется с 1 мая: подорожают сигареты, вырастут некоторые пособия на детей и БПМ
В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума, вслед за которым увеличатся единовременные пособия при рождении детей, а также минимальные потребительские бюджеты. С начала следующего месяца также вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии и подорожают некоторые марки сигарет. FINANANCE.TUT.BY посмотрел, как майские изменения отразятся на наших кошельках.
Вырастут БПМ и единовременные пособия на детей
Бюджет прожиточного минимума с 1 мая
Единовременные пособия при рождении детей, которые зависят от этого показателя, с мая также изменятся. К примеру, пособие в связи с рождением первого ребенка составит с 1 мая 1 838,2 рубля (сейчас — 1801 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 573,48 рубля (сейчас — 2 521,4 рубля).
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет с мая до 183,82 (сейчас — 180,1 рубля).
А вот пособия на детей до трех лет с 1 мая в Беларуси
Обновленные минимальные потребительские бюджеты
С 1 мая
К примеру, для трудоспособного населения размер минимального потребительского бюджета вырос до 396,75 рубля. А для молодой семьи из трех человек этот показатель с 1 мая составит 335,28 рубля.
Изменятся минимальные трудовые и социальные пенсии
С мая также
Кроме того, с февраля вырастут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии теперь будет составлять 45,96 рубля в месяц (25% БПМ).
Для нанимателей вырастут отчисления на погашение задолженности по зарплате
В Беларуси с 1 мая увеличивается обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника сумму в 306,53 рубля. Эта сумма составляет 1,5 размера БПМ для трудоспособного населения.
Подорожают некоторые марки сигарет
С 1 мая в Беларуси
Напомним, белорусские табачные компании могут каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на свою продукцию.
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FINANANCE.TUT.BY посмотрел, как майские изменится отразятся на наших кошельках.
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