В Беларуси более тысячи детей с аутизмом. Лекарства «от аутизма» нет, это не болезнь. Но уже сейчас медиками, учеными и опытом тысяч детей доказано: если с самого раннего возраста развивать их и заниматься их социализацией, — результаты поразительны.

Однако реабилитационные занятия с такими детьми сегодня стоят больших денег. При этом они должны проводиться непрерывно. Но далеко не всем родителям деток с аутизмом это по карману. Помочь таким семьям финансово, «с миру по нитке» — вот главная задача, которую ставят перед собой создатели благотворительного проекта « Добрые открытки Аукотики ».



Авторы открыток: Ольга Береснева и Ольга Мыслицкая

«Как-то так вышло, что мне довольно часто в интернете стала попадаться информация, касающаяся проблемы аутизма, и волей-неволей я начала вникать и разбираться, что же это такое, — вспоминает руководитель благотворительного проекта „Аукотики“ Марина Роман. — Но тот самый „щелчок“ со мной случился, когда, придя в прошлом году на встречу с одноклассниками, я узнала, что у одной из моих школьных подруг ребенок с аутизмом. Когда я пообщалась с ней поближе, изнутри увидела жизнь семьи с такой бедой, очень захотелось помочь. Хоть чем-нибудь. Причем не только одной этой семье».





Марина долго обдумывала и взвешивала самые разные варианты помощи, пока ей в голову не пришла идея, которая спустя четыре месяца бессонных ночей, поиска волонтеров и решения огромного числа организационных и бумажных вопросов преобразовалась в благотворительный проект «Аукотики».

«Механизм работы «Аукотиков» достаточно прост, — рассказывает Марина. — Человек, который желает принять участие в проекте, покупает любую открытку на нашем сайте (мы по желанию покупателя подписываем ее от руки и отправляем адресату в любую страну мира). Вырученные деньги, за исключением операционных расходов, передаем в семьи. Важно, что покупатель может сам решить, кому из детей он хотел бы помочь. Этот выбор он при желании делает при покупке открытки в форме заявки. В итоге у покупателя есть нужный ему товар, а у детей — финансовая помощь.



Автор открытки: Екатерина Долинян (Рудаковская)

Такая идея хороша еще и тем, что в ней нет концепции «просящей бабушки у церкви», — говорит Марина. — Наша концепция, если можно так сказать, «не унизительна», она просто добрая. Для нас это было важно, поскольку родители таких детей и так живут сложной жизнью, которая расписана под их особенного ребенка. Психологически это очень сложно, особенно в обществе, «на людях». Когда твой ребенок постоянно кому-то «мешает», потому что аутизм мешает полноценно контактировать с людьми, строить межличностные отношения. Проще говоря, ребенок с аутизмом не всегда понимает, что от него хотят, и не может понятно объяснить окружающим, чего хотел бы он сам".

Проект «Аукотики» стартовал совсем недавно, и его инициаторы не пытаются объять необъятное. Пока они направили усилия на то, чтобы помочь четырем конкретным семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом. Среди подопечных «Аукотиков» — 10-летний Артемий Аникевич, который живет в Жодино.





«Конечно, наша семья не ожидала услышать «у вашего ребенка — аутизм», — делится Диана, мама Артемия. — Наш сын родился абсолютно здоровым ребенком, без каких-либо отклонений. Когда Артемию исполнилось 2 года, мы стали замечать некоторые странности в его поведении: сын становился пугливым, все чаще замыкался в себе, из его речи уходили слова. А в 3 года врачи установили: у Темы ранний детский аутизм.

С этого момента наш обычный уклад жизни изменился полностью, и вот уже более 7 лет мы боремся за то, чтобы сын развивался полноценно. Сейчас у нас есть успехи, которых бы не было, если б Артемий не посещал специалистов. Да, это недешево, но для нас важнее то, что наш сын может самостоятельно себя обслуживать. Мы учимся общаться с помощью карточек альтернативной коммуникации PECS, поскольку Артем не говорит. Благодаря регулярным занятиям по методике АВА наш мальчик научился взаимодействовать со взрослыми, улыбается, подает руку, проявляет интерес к детям".





С многочисленными трудностями сталкивается и мама еще одного мальчика, которому помогают «Аукотики», — 7-летнего Игоря Радько. «Признаки аутизма у нас, как и у большинства, начали проявляться не сразу, — вспоминает Мария. — Беспокоиться я начала, когда ребенок не реагировал на свое имя, часами бегал из угла в угол, не понимая, что происходит вокруг. Наш папа не выдержал, ушел… Да и друзья стали стесняться выходить с нами на улицу из-за странного поведения сына.





Но мир не без добрых людей. Нашлись такие же, попавшие в «лапы» аутизма, мамы, которые рассказали про методы лечения, дающие хорошие результаты. Вот только стоят они далеко не дешево. Мы прошли четыре курса реабилитации в Санкт-Петербурге: микрополяризация, лечебная физкультура, мозжечковая стимуляция, биоакустическая коррекция, музыкотерапия.





На все это с большим трудом удавалось собрать деньги, отказывая себе буквально во всем. Все это дало очень хороший эффект. Вот только на то, чтобы продолжить занятия и закрепить положительную динамику, денег в семье нет. Речь идет о нескольких тысячах долларов…"

Идею благотворительного проекта «Добрые открытки Аукотики» поддержало пока около двадцати волонтеров. Кто-то взял на себя разработку и техподдержку сайта, кто-то помогает решать юридическую сторону вопроса, кто-то помогает с бухгалтерией.

«Суммы, которые мы готовим к перечислению в семьи, пока небольшие, — говорит руководитель проекта Марина Роман. — Но мы надеемся, что это только начало, и позднее у нас появится возможность перечислять каждому из детей 100−500 рублей ежемесячно. С нашей точки зрения проект станет успешным, если каждый месяц белорусы будут приобретать 1000 открыток на сайте проекта. А пока мы радуемся уже тому, что минимум одну открытку в день у нас уже покупают».

Среди тех, кто поддержал проект с первых дней его существования, — художник-иллюстратор Татьяна Пучкова.





«Много лет я работаю в области «сухого», академического дизайна с государственными организациями, — говорит Татьяна. — И когда выпадает случай работать над творческими, художественными заказами — это большая радость для меня. За свою карьеру я нарисовала много открыток на совершенно разную тематику и для разных целей, но проект «Аукотики» — это особенная удача и удовольствие для меня. Ведь тут я рисую для детей и для души. Это большое моральное удовлетворение — понимать, что ты делаешь что-то не ради денег и не для взрослых серьезных заказчиков, а просто для того, чтобы быть полезной, доставить кому-то радость.



Автор открыток: Татьяна Пучкова

И, конечно, важна сама идея обратить внимание людей на проблемы детей с аутизмом. Откровенно говоря, наше общество не очень-то готово видеть и понимать людей с какими бы то ни было особенностями. У нас принято быть сильными и здоровыми, и часто люди боятся и отвергают проблемы других людей просто по незнанию. Мне кажется, задача «Аукотиков» — как раз убрать этот барьер непонимания, побудить людей быть добрее друг к другу".

Такого же мнения придерживается еще один участник проекта — художник-иллюстратор Ольга Береснева:





«Аб праекце я даведалася выпадкова — прачытала пра яго на нейкім сайце. Я — мастак-самавучка, малюю пад настрой тое, што малюецца. А паколькі паштоўкі - гэта маё даўняе хобі, я маю некалькі дзясяткаў гатовых макетаў. Вось і вырашыла паўдзельнічаць ў „Аўкоціках“, таму што гэта зрабіць даволі лёгка. Проста адпраўляеш макеты ў патрэбным фармаце, і арганізатары робяць усё самі. Праект добры, сама ідэя — простая і класная. Я лічу: калі ёсць парачка малюначкаў, якія могуць прынесці карысць, чаму б такую магчымасць не выкарыстаць?»

Сейчас на сайте представлено около сотни разнообразных авторских открыток. Всего в проекте принимают участие более десятка белорусских художников и иллюстраторов: как опытных, так и начинающих. При этом, проект всегда открыт для новых авторов.



Авторы открыток: Ирина Алексейчик и Екатерина Роман

«Мотивация у каждого волонтера своя собственная, — говорит руководитель проекта «Аукотики» Марина Роман. — Кто-то повышает свою квалификацию или расширяет профессиональный опыт, кто-то просто получает моральное удовлетворение, но при этом каждый из нас чувствует свою причастность к чему-то важному и доброму.

В будущем, если у нас все получится, мы планируем увеличить количество семей, которым будем оказывать посильную помощь.



Руководитель проекта «Аукотики» Марина Роман с сестрой Екатериной, которая также является одним из самых активных его волонтеров

А еще у нас есть большая и немного амбициозная мечта: со временем, если найдем, как привлечь спонсоров, создать первую в Беларуси специализированную деревню «Аукотики», где люди с аутизмом могли бы жить во взрослой жизни и вести общее домохозяйство. Пока такие есть только в Европе, и у нас без привлечения спонсорских средств тоже вряд ли что-то получится. Но мы верим, что главное — начать. Пусть и с малого. Было бы желание!".