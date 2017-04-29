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Главный джазмен Минска рассказал о "музыке свободы"

30.04.2017 08:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение о праздновании Международного дня джаза. Его целью является повышение информированности общественности о роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Главный джазмен Минска рассказал о "музыке свободы"
© YouTube / Juan Sebastián Rodríguez Isáziga
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Джаз как новое музыкальное направление сформировалось в Америке к началу XX века в результате слияния музыкального фольклора афроамериканцев и песенно-танцевальной музыкой европейцев.

"Джаз вернул музыке импровизацию. Именно благодаря импровизации, которая напитывает драйвом, юностью, эротикой и силой, публика все больше и больше слушает джаз. Житель любой страны будет вносить в свою импровизацию колорит своей страны, именно поэтому джаз называют искусством всего мира", — рассказал основатель Белорусского Джаз-Клуба Евгений Владимиров.

В Беларуси развитие джаза связано с именем Владимирова, который основал Белорусский Джаз-Клуб, Международный фестиваль JAZZinMINSK и привозит в страну джазменов разных стран. Также популярными в Минске стали "Джазовые вечера у Ратуши", которые проходили в столице уже четырежды.

 
Теги: Минск
 
 
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30 апреля в пятый раз будет отмечаться Международный день джаза, учрежденный ЮНЕСКО. Смотрите на видео мнение главного минского джазмена о том, почему музыка...

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