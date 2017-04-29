В ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение о праздновании Международного дня джаза. Его целью является повышение информированности общественности о роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Джаз как новое музыкальное направление сформировалось в Америке к началу XX века в результате слияния музыкального фольклора афроамериканцев и песенно-танцевальной музыкой европейцев.

"Джаз вернул музыке импровизацию. Именно благодаря импровизации, которая напитывает драйвом, юностью, эротикой и силой, публика все больше и больше слушает джаз. Житель любой страны будет вносить в свою импровизацию колорит своей страны, именно поэтому джаз называют искусством всего мира", — рассказал основатель Белорусского Джаз-Клуба Евгений Владимиров.

В Беларуси развитие джаза связано с именем Владимирова, который основал Белорусский Джаз-Клуб, Международный фестиваль JAZZinMINSK и привозит в страну джазменов разных стран. Также популярными в Минске стали "Джазовые вечера у Ратуши", которые проходили в столице уже четырежды.