Первый в олимпийском межсезонье сбор белорусской национальной команды откроется 5 мая в Раубичах. Однако надо понимать, что для спортсменов, а особенно тренеров, отпуск в апреле-2017 воспринимался как… работа. Когда одному из наставников на днях был задан житейский вопрос: "Скоро приступаете к труду?", то он не понял, о чем идет речь. А потом честно признался, что даже не знает, когда официально завершается его "якобы отпуск". И такое погружение в биатлон — нормально. Когда на горизонте маячат олимпийские старты, по-другому быть просто не может.

Домрачева пока отдельно

Итак, 5 мая — Раубичи! Правда, без Дарьи Домрачевой, которая до 20-го числа последнего весеннего месяца будет тренироваться вместе с супругом Уле Эйнаром Бьорндаленом и, видимо, другими звездами норвежского биатлона. Прописка их тренировочного лагеря — теплая и морская. В испанской Мальорке.



© Фото: Instagram / dadofun Бьорндален с дочерью Ксенией

Кстати, четыре года назад, приступая к подготовке к самым успешным для белорусского зимнего спорта Белым играм-2014 в Сочи, женский состав под началом Андриана Цыбульского и Клауса Зиберта отправился на теплый морской Кипр, где к тому же есть отличные условия для проведения велосипедных тренировок на шоссе. Но сейчас данный вариант, хоть и предлагался, но был отклонен: решено пойти по более скромному домашнему пути. Причем необходимо понимать, что у Раубичей есть и свои несомненные плюсы. Но о них позже, а пока вернемся к Домрачевой.

Дарья сама должна объявиться в Раубичах 20 мая, чтобы и в июне быть вместе с командой на сборе в австрийском Хохфильцене, месте проведения последнего чемпионата мира и родных пенатах Альфреда Эдера. С этим специалистом, которого тренерский совет рекомендовал в качестве наставника-консультанта в связке с Федором Свободой, уже проведены переговоры.



© Фото: Наш Спорт Главный тренер белорусской сборной по биатлону Андриан Цыбульский

К нему летал его бывший "прямой" шеф, а ныне заместитель руководителя федерации Цыбульский. Сам Андриан Алексеевич традиционно не спешит с подробностями, пока дело окончательно не решено и на подписанном документе не высохли чернила. Но из самого Хохфильцена пришли позитивные вести. Эдер готов подписать контракт, оставшись довольным визитом Цыбульского и сутью состоявшегося общения. Что совершенно неудивительно: эти два человека всегда прекрасно понимали и дополняли друг друга.

Что же касается второго летнего месяца межсезонья, то здесь пути-дорожки Домрачевой и остального состава женской сборной могут опять ненадолго разойтись. Дарья вместе с Уле Эйнаром собирается в июле подняться в горы, тогда как у команды работа на высоте традиционно запланирована на август. Однако! Надо понимать, что все эти планы еще в черновике.

Лечение и восстановление

А вот что известно точно, так это плюсы от работы в мае в домашних условиях. Сбор в Раубичах поможет продолжить работу по реабилитации спортсменов, которая проходит и в эти дни. Ведь, хотя проведенное по окончании сезона медицинское обследование и не выявило больших проблем, но это всего лишь профессиональный допуск от врачей — не более того. А болячек, к сожалению, у всех достаточно.



© Sputnik/ Денис Костюченко Белорусская биатлонистка Надежда Писарева на стойке в эстафетной гонке в итальянском Антхольце

Надежда Писарева, например, сейчас отдыхает, но больше лечится в нашем санатории "Юность", что славится техническим оснащением — современной медицинской аппаратурой. Там же и Анна Сола, которой надо избавиться от болей в пятке. Необходим точный диагноз — бурсит это либо инфекция. В любом случае, сейчас решаются вопросы по специальной жесткой обуви и прочие нюансы. Судя по всему, тренеры весьма заинтересованы в Анне как в кандидатке на поездку в олимпийский Пхенчхан.

Как, разумеется, и в Кривко. Ирина также нуждается в консультациях и медицинском контроле: ее проблемы с бронхами хорошо известны всем мало-мальски просвещенным болельщикам. Что же до бронзового призера Игр-2014 Надежды Скардино, то вспомним, как в декабре прошлого года на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде ее прихватили боли в шейном отделе позвоночника.

Увы, это не разовое, а хроническое явление. Значит, имеет смысл задуматься о специальном "воротнике" при переездах, той же подушке. Кроме того, в этих случаях нужна правильная физкультурная, а значит, превентивная терапия. Специальный набор упражнений, которым специалист вначале обучит медика из национальной команды, чтобы Скардино выполняла комплекс под неусыпным и грамотным контролем.



© Фото: из личного архива Руслана Васильева Белорусский биатлонист Владимир Чепелин дает интервью журналисту Руслану Васильеву

Но это женский состав, тогда как мужчины уже с 10 апреля при деле — тренируются в российском Кировске. Поэтому для Владимира Чепелина и его шестерых товарищей по национальной команде отпуск вовсе имел относительный характер. Из Кировска надо ждать парней 30 апреля, после чего их планы тоже обрастут мясом конкретики. Пока же напомним, что тренировки проводит рекомендованный тренерским советом на пост старшего тренера Василий Большаков и таинственный мистер Х. Опытный наставник из России, размышляющий на тему: ввязываться ли ему в олимпийскую подготовку белорусских мужчин, либо поблагодарить за доверие и быть таковым.

Что ж, учитывая звездный статус специалиста (понятно, что на неофициальном уровне его фамилия названа), он вправе не быть поспешным, избегая неловкостей следующего превратного положения: "Почему надо жениться на женщине, чтобы понять, насколько она тебе не нравится?" Но тот факт, что в Кировске идет работа и никто оттуда не уехал, говорит сам за себя.

Королькевич опять с россиянками

Наконец, еще одна актуальная тема. С ухода из белорусской сборной Андриана Цыбульского и Владимира Королькевича прошел год. И если сегодня кто-то перечитает предостерегающие интервью с бывшим главным тренером, а потом спроецирует его опасения на события предолимпийского сезона, то каждый назовет Андриана Алексеевича провидцем. Увы, но все обозначенные Цыбульским капканы захлопнулись и нанесли урон, как ни обидно это констатировать.



© Sputnik Александр Вильф Биатлонный тренер Владимир Королькевич

Напомним, что год назад специалист поддержал Королькевича, против которого выступила команда. Цыбульский, тем не менее, считал, что именно белорус со словенским паспортом и огромным методическим опытом может поднять уровень спортсменов и добиться общего прогресса…

И вот после паузы Королькевич опять при деле и опять будет готовить к Олимпиаде женскую российскую сборную. Несмотря на резкое отторжение Александра Тихонова, кандидатуру Королькевича удалось-таки провести и утвердить. Дмитрий Губерниев уже заявил, что при Владимире Борисовиче россиянки выиграют в Пхенчхане минимум две медали, обязательно замахнувшись и на "золото". Но с этим не надо торопиться. Пустая похвальба в биатлоне — "Всех храбрецов я видел только со спины!" — не актуальна.