Пирожное "Блонди", или "Белый Брауни", готовится из белого шоколада с добавлением различных продуктов — орехов, клюквы, ягод и так далее. Текстура у этого пирожного более влажная, с характерной "мокрой" карамельной ноткой.

Нам понадобится:

Мука — 220 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль ½ ч. л.

Сливочное масло — 160 г

Сахар — 300 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Яйцо — 3 шт.

Горький шоколад — 70 г

Белый шоколад — 70 г

Орехи — 150 г



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Орехи слегка обсушим и обжарим до небольшой румяности. С помощью кухонного комбайна измельчим не очень мелко. Горький и белый шоколад порубим на небольшие кусочки и отставим пока в сторонку. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем, просеиваем и тоже отставляем в сторону.



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Размягченное сливочное масло складываем в чашу миксера, добавляем сахар и взбиваем до получения пышной однородной массы. Постепенно вводим в массу яйца и продолжаем взбивать до однородности.



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Когда масляно-яичная масса будет готова, вводим в нее порционно муку с солью и разрыхлителем. У нас получится не очень густое тесто.



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Миксер убираем, он нам уже не понадобится, а в тесто добавляем порубленные орехи и шоколад, осторожно с помощью ложки вымешиваем до однородности. Не сильно усердствуем, потому как горький шоколад начнет таять и крошиться и, как следствие, окрасит тесто в слегка шоколадный цвет.



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Теперь займемся формой для выпечки. Смазываем форму растительным маслом и выстилаем пергаментной бумагой, тщательно закрывая все углы и неровности. Аккуратно выливаем тесто в форму и немного выравниваем поверхность.



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем "блонди" в течение примерно 25 минут, периодически проверяя готовность деревянной зубочисткой.



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Пирожное внешне после выпечки выглядит, возможно, не совсем презентабельно и аппетитно, поэтому можно сверху украсить мазками растопленного шоколада, сахарной пудрой или глазурью.



© Sputnik / Людмила Янковская Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом