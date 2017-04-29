﻿ Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом. 21.by
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Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

30.04.2017 07:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пирожное "Блонди", или "Белый Брауни", готовится из белого шоколада с добавлением различных продуктов — орехов, клюквы, ягод и так далее. Текстура у этого пирожного более влажная, с характерной "мокрой" карамельной ноткой.

Нам понадобится:

  • Мука — 220 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль ½ ч. л.
  • Сливочное масло — 160 г
  • Сахар — 300 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Горький шоколад — 70 г
  • Белый шоколад — 70 г
  • Орехи — 150 г
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Орехи слегка обсушим и обжарим до небольшой румяности. С помощью кухонного комбайна измельчим не очень мелко. Горький и белый шоколад порубим на небольшие кусочки и отставим пока в сторонку. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем, просеиваем и тоже отставляем в сторону.

Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Размягченное сливочное масло складываем в чашу миксера, добавляем сахар и взбиваем до получения пышной однородной массы. Постепенно вводим в массу яйца и продолжаем взбивать до однородности.

Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Когда масляно-яичная масса будет готова, вводим в нее порционно муку с солью и разрыхлителем. У нас получится не очень густое тесто.

Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Миксер убираем, он нам уже не понадобится, а в тесто добавляем порубленные орехи и шоколад, осторожно с помощью ложки вымешиваем до однородности. Не сильно усердствуем, потому как горький шоколад начнет таять и крошиться и, как следствие, окрасит тесто в слегка шоколадный цвет.

Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Теперь займемся формой для выпечки. Смазываем форму растительным маслом и выстилаем пергаментной бумагой, тщательно закрывая все углы и неровности. Аккуратно выливаем тесто в форму и немного выравниваем поверхность.

Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем "блонди" в течение примерно 25 минут, периодически проверяя готовность деревянной зубочисткой.

Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом

Пирожное внешне после выпечки выглядит, возможно, не совсем презентабельно и аппетитно, поэтому можно сверху украсить мазками растопленного шоколада, сахарной пудрой или глазурью.

Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
 
 
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"Блонди" - полная противоположность "Брауни" по вкусу и цвету.

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