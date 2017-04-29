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Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
30.04.2017 07:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Пирожное "Блонди", или "Белый Брауни", готовится из белого шоколада с добавлением различных продуктов — орехов, клюквы, ягод и так далее. Текстура у этого пирожного более влажная, с характерной "мокрой" карамельной ноткой.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
Орехи слегка обсушим и обжарим до небольшой румяности. С помощью кухонного комбайна измельчим не очень мелко. Горький и белый шоколад порубим на небольшие кусочки и отставим пока в сторонку. Муку смешиваем с солью и разрыхлителем, просеиваем и тоже отставляем в сторону.
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
Размягченное сливочное масло складываем в чашу миксера, добавляем сахар и взбиваем до получения пышной однородной массы. Постепенно вводим в массу яйца и продолжаем взбивать до однородности.
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
Когда масляно-яичная масса будет готова, вводим в нее порционно муку с солью и разрыхлителем. У нас получится не очень густое тесто.
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
Миксер убираем, он нам уже не понадобится, а в тесто добавляем порубленные орехи и шоколад, осторожно с помощью ложки вымешиваем до однородности. Не сильно усердствуем, потому как горький шоколад начнет таять и крошиться и, как следствие, окрасит тесто в слегка шоколадный цвет.
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
Теперь займемся формой для выпечки. Смазываем форму растительным маслом и выстилаем пергаментной бумагой, тщательно закрывая все углы и неровности. Аккуратно выливаем тесто в форму и немного выравниваем поверхность.
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем "блонди" в течение примерно 25 минут, периодически проверяя готовность деревянной зубочисткой.
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
Пирожное внешне после выпечки выглядит, возможно, не совсем презентабельно и аппетитно, поэтому можно сверху украсить мазками растопленного шоколада, сахарной пудрой или глазурью.
© Sputnik / Людмила Янковская
Пирожное "Блонди" - "Белый Брауни" с орехами и шоколадом
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"Блонди" - полная противоположность "Брауни" по вкусу и цвету.
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