Филипп Киркоров — яркий представитель российского шоу-бизнеса, тридцать лет он покоряет зрителей музыкальными хитами и яркими образами.

Певец родился в апреле 1967 года в Варне, Болгария, и с ранних лет приобщился к искусству — ребенок рос в семье артистов.

Мода для него — способ самовыражения и эпатажа. Два года назад певец стал героем премии журнала "GQ", появился и на обложке мартовского номера издания. В какой-то момент гардероб звезды стал настолько большим, что ему пришлось купить отдельную двухкомнатную квартиру. Кстати, в Минске несколько лет назад открылся магазин Филиппа Киркорова "Phil for you" , и основной его ассортимент составляет одежда российских знаменитостей, причем не только самого Филиппа.

Вспомните лучше образы певца — в жизни и на сцене.