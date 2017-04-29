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Филиппу Киркорову - 50 лет: яркие образы короля эстрады и гуру эпатажа

30.04.2017 06:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Филипп Киркоров — яркий представитель российского шоу-бизнеса, тридцать лет он покоряет зрителей музыкальными хитами и яркими образами.

Певец родился в апреле 1967 года в Варне, Болгария, и с ранних лет приобщился к искусству — ребенок рос в семье артистов.

Мода для него — способ самовыражения и эпатажа. Два года назад певец стал героем премии журнала "GQ", появился и на обложке мартовского номера издания. В какой-то момент гардероб звезды стал настолько большим, что ему пришлось купить отдельную двухкомнатную квартиру. Кстати, в Минске несколько лет назад открылся магазин Филиппа Киркорова "Phil for you", и основной его ассортимент составляет одежда российских знаменитостей, причем не только самого Филиппа.

Вспомните лучше образы певца — в жизни и на сцене.

 
Теги: Минск
 
 
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Филиппу Киркорову сегодня исполняется 50 лет, Sputnik предлагает вспомнить самые эпатажные наряды певца, в которых он появляется на сцене и на светских раутах.

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