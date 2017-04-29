Рождение ребенка — вроде бы распространенное явление, но пока на себе не испытаешь, абсолютно точно не поймешь всех этих «мамочек», инстаграмы которых превращаются в одну хвалебно-идиллическую песнь своему ребенку. Как женщина может быть счастлива, имея на плечах такой «бонус», вроде бы как мешающий жизни в свое удовольствие? Есть ли в принципе личная жизнь «после» или все время отдается ребенку? Мы попросили белорусских леди выразить маленькую часть этого масштабного опыта — материнства.

Наста Хомич-Базар, организатор мероприятий, владелица тайм-клуба «Семейный дворик»





Материнство для меня — катализатор всех внутренних процессов: взросления, осознания, принятия ответственности. Любые глубокие отношения обогащают нашу жизнь и развивают нас. Но если в жизни мы часто не строим близкие крепкие отношения (часто больше одного человека), то в случае с материнством это уже решено за нас. Поэтому чаще всего материнство развивает и открывает новые краски.

Оно приносит как много хлопот, так и много радости. Не стоит расписывать всё в ярком свете счастья. Есть и усталость, и злость, и досада, и возможность потерять себя на какое-то время. Но лично мне ни одно событие в жизни (ни академия, ни работы, ни проекты, ни замужество, ни уход от мужа, ни возвращение к нему) не дало столько стимула для развития и взросления, как материнство.

Натали Роше, стилист, имиджмейкер, телеведущая





С рождением очень желанного и долгожданного ребенка весь мой мир перевернулся. Александра для меня стала самым мощным стимулом улучшить свою жизнь. Ведь это безумная ответственность: не потому что ребенок маленький и нужно его кормить-одевать, а потому что из него вырастет большой и взрослый человек, которому ты должен что-то оставить после себя. Это очень подстегивает: хочется быть еще лучше, хочется, чтобы ребенок гордился тобой и никогда не стыдился.

При этом с появлением дочки я стала мягче, добрее, любвеобильнее. Рядом с ней я научилась любить и не скрывать эту любовь. До сих пор — а Александре уже 15 лет — могу 100 раз за день сказать ей о том, как ее люблю.

Когда ребенка чему-то учишь, должен сам соответствовать этому, держать марку, статус, рамки… В том, какая я есть сейчас, 80% — заслуга дочки.

Анна Кузнецова, остеопат, доула, в прошлом врач-психотерапевт





Не могу сказать, что рождение детей меня как-то особо изменило. И раньше для меня был важна ответственность за свою жизнь, здоровье, экология, постоянный профессиональный и личностный рост. Дети только добавили новую грань к ответственности и за них. Теперь я учусь проживать то, что дети самоценны по себе, уникальны, индивидуальны — и мне надо только создавать условия для того, чтобы они могли расцвести. Это противоположно мнению, что дети чистый лист и мы их дрессируем, простите, воспитываем.

Поэтому родительство — это еще и поиск гармоничных взаимоотношений с растущими людьми. А это очень сложно и непривычно для нашего склада мышления и социальных установок. Тем интереснее задача.

Анастасия Капульцевич, художественный редактор в книжном издательстве





Что касается истории метаморфоз в моем сознании, то мне представляется невозможным изложить опыт этих переживаний словесно. Но обозначить свои «точки невозврата», т.е. моменты, когда осознание чего-то приходит таким плотным сгустком чувств, что кажется их можно проглотить, уловить вкус и даже насытиться, я могу.

Первая точка — осознание масштаба происходящего. Появилось яркое ощущение самодостаточности, полноценности, физической завершенности, а внутри была бесконечность. Несмотря на то, что отношение окружающих становилось весьма осторожным и деликатным, себя я воспринимала, скорее, крепостью и старалась быть максимально надежным укрытием.

Вторая точка была поставлена после родов, но это было не материнское чувство. Я вдруг поняла, что меня тоже вот так когда-то родила мама, влюбилась раз и навсегда, пообещала вечно быть рядом. Я испытывала безграничную благодарность и защищенность. Я осознала, что я — дочь.

Третьей и самой ожидаемой точкой было осознание себя матерью. А это произошло после крещения сына, через месяц.

И о важном. Немало молодых, образованных, амбициозных и увлеченных, творческих людей, которые так спешат сделать этот мир лучше, что зачастую ошибаются, откладывая создание семьи. На мой взгляд, этому миру ничто не поможет так сильно, как еще один счастливый человек, которому вы, еще такие энергичные и смелые, можете дать жизнь. Главное — не забывать, от чего зависит счастье этого человека. Важно найти в себе мудрость расслабиться, никуда не торопиться и получать удовольствие от того, что на ваших руках, у вас на глазах происходит уникальное. У меня это вышло не сразу и не без помощи моего мудрого мужа. Поверьте, это время вернется сторицей, а ваше с ребенком развитие будет взаимным и счастливым.

Оксана Бланк, психолог центра успешных отношений

Рождение ребенка — это нормативный кризис для семьи, в ходе которого не только женщина принимает роль матери, но и мужчина — роль отца. Если женщина была готова к материнству, если получает поддержку, понимание и помощь, то негативные моменты кризиса быстро проходят, а материнство приносит максимум положительных эмоций. И для малыша она самый нужный и важный человек — в этом много позитивного подкрепления.

К нам сейчас обращается все больше родителей, которые много читают о воспитании и знают, что самое главное — собственный пример. Поэтому они работают над собой в первую очередь. Ребенок в этом смысле становится лучшим стимулом для женщины, поводом уделить себе больше внимания, особенно если растет дочка. Часто происходит развитие креативности, благо сейчас для этого много возможностей и ресурсов: кто-то пишет сказки, кто-то создает развивающие программы, кто-то шьет и т.д.

На женщину, безусловно, влияет гормональный фон: она становится эмоциональной, ранимой, у нее повышенная чувствительность. Если изменения носят позитивный характер, это все обращается в плюсы (чуткость к ребенку, интуиция и т.д.), если негативный — молодой маме приходится справляться с эмоциональной нестабильностью и нервозностью.

У героинь материала опыт положительный, но в ходе «перестройки» могут быть и негативные моменты. Если, например, в семье до рождения ребенка уже было напряжение и конфликты, то с появлением нового члена семьи ситуация усугубляется. Сказывается усталость, которая не дает быть терпимой и понимающей, и внутренний конфликт — растет чувство неуверенности в себе, оттого что ты вроде как не справляешься. Ребенок все считывает, становится капризным, плохо спит. Получается замкнутый круг: конфликт взрослых влияет на ребенка, а поведение ребенка провоцирует еще большую напряженность и конфликты.