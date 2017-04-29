Все предпосылки для того, чтобы разводить в Беларуси арбузы и получать хороший урожай, давно есть, считает руководитель лаборатории Института овощеводства НАН Беларуси Мечислав Степуро. Тем более что с легкой руки белорусского президента разведение бахчевых стало новым вкусным трендом.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Эксперт: как оценить землю и где вместо картошки выращивать арбузы

"За последние десятилетия наш климат хорошо добавил по теплу, климатические зоны сдвинулись на 100 — 150 километров на север, у нас появилась четвертая климатическая зона — вполне можно добиваться хороших урожаев арбузов. На Гомельщине — в Буда-Кошелевском, Речицком, Петриковском районах, на Брестчине — в Кобринском районе, на Столинщине отлично выращивают арбузы, отдавая под бахчевые все новые и новые площади. Впрочем, есть немало умельцев, которые отлично разводят бахчевые и на севере страны", — рассказал Мечислав Степура.

Правда, далеко не каждый арбуз даст в Беларуси хороший урожай. Тут важно правильно подобрать сорт, отдавать предпочтение надо голландским гибридам. В свое время в институте овощеводства опробовали немало сортов и пришили к выводу, что лучше всего у нас вызревают голландские гибриды, такие как "Топ Ган F1" или "Романза F1". Последний сорт, кстати, снискал особую популярность еще и потому, что именно его выращивает Александр Лукашенко на своем приусадебном участке и демонстрирует его завидную урожайность.

Когда-нибудь, учитывая все большую популярность бахчевых у жителей Беларуси, наши ученые выведут собственный сорт, пока же всем рекомендуют голландские гибриды. Они отлично у нас растут — подходит и климатическая зона, и количество солнечных дней. Особое требование культуры — обработка от вредителей и фузариозных заболеваний во время вегетации.

"Вегетационный период растений должен быть до 75 дней — если он больше 80 дней, такие арбузы у нас вызревать не будут. Рассаду желательно выращивать в теплицах. Для северных территорий обязательно использовать рассадный способ и высаживать в грунт, когда рассада уже дает плети — на 35-40 день. И еще важно не забывать использовать укрывные материалы, чтобы возвратные заморозки не нанесли ущерб растению. Опасны для него и холодные ночи первых недель июня", — советует Мечислав Францевич.

Белорусские арбузы хранятся не слишком долго — месяц-два, не больше, в то время как астраханские могут лежать до полугода.

"Но зато все убедились — их качество намного лучше, ведь у нас растят бахчевые без применения всякой химии, и кушать их можно, не опасаясь пищевых отравлений и аллергий", — считает Мечислав Степуро. К тому же, по словам специалистов, опыт фермерских хозяйств, которые решились сделать ставку на разведение бахчевых, показывает — рентабельность арбузов может достигать 200%, а в разведении они не сложнее огурцов.