Минске отказались от его проведения">

фото Радио Свобода Минске отказались от его проведения">

«Марш солидарности», который планировалось провести в Минске 1 мая, не состоится. Заявители мероприятия отказались от мероприятия, поскольку Мингорисполком разрешил только митинг, запретив шествие.

Заявку на проведение «Марша солидарности» от представителей 7 оппозиционных организаций подали еще 13 апреля, пишет " Наша Нива ".

Тогда предполагалось, что сбор состоится на площадке у Национальной академии наук, с дальнейшим шествием по улице Сурганова и митингом в парке Дружбы народов.

Мингорисполком 26 апреля отказал в таком маршруте, позволив проведение митинга в следующем порядке: сбор участников в парке Дружбы народов с 17.00 до 17.30, митинг на сценической площадке парка Дружбы народов с 17.30 до 19.30.

Это в свою очередь, не устроило заявителей.

Напомним, что один из инициаторов акции Николай Статкевич "предусмотрительно" 29 апреля был помещен за решетку. Заместитель главы Ленинского РУВД позвонил жене политика Марине Адамович и сообщил, что Николай Статкевич осужден на 5 суток. Подробности он не привел

