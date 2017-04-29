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Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем

30.04.2017 09:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. В воскресенье исполняется 50 лет народному артисту РФ Филиппу Киркорову, свой день рождения юбиляр отметит большим сольным концертом-шоу "Я" на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем
© Sputnik Нина Зотина
Филиппу Киркорову - 50 лет: яркие образы короля эстрады и гуру эпатажа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России с юбилеем и напомнил Киркорову, что он — желанный гость на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" и других белорусских концертных площадках.

Глава государства напомнил о вкладе певца и продюсера в культурное сотрудничество между народами Беларуси и России и выразил уверенность, что он и дальше будет создавать проекты, которые будут способствовать укреплению белорусско-российской дружбы. Филипп Киркоров оказывал поддержку выступлению белорусской певицы Анжелики Агурбаш на "Евровидении-2005". Он также открыл бутик Phill4you в Минске.

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Sputnik/Роман Шантар, Елена Васильева
© Sputnik/ Роман Шантар, Елена Васильева
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Президент отметил, что в Беларуси Филиппа Киркорова знают как артиста, обладающего индивидуальным творческим стилем, способного радовать зрителей запоминающимися работами. 

А Sputnik собрал коллекцию самых ярких образов певца, начиная с 1994 года. Посмотреть 90 самых известных нарядов артиста из клипов и концертных программ разных лет сегодня также можно на фотовыставке, которая развернулась в  фойе Кремлевского дворца.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Народный артист России Филипп Киркоров, по словам белорусского лидера, всегда желанный гость на "Славянском базаре" в Витебске.

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