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Лукашенко поздравил Киркорова с юбилеем
30.04.2017 09:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. В воскресенье исполняется 50 лет народному артисту РФ Филиппу Киркорову, свой день рождения юбиляр отметит большим сольным концертом-шоу "Я" на сцене Государственного Кремлевского дворца.
© Sputnik Нина Зотина
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России с юбилеем и напомнил Киркорову, что он — желанный гость на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" и других белорусских концертных площадках.
Глава государства напомнил о вкладе певца и продюсера в культурное сотрудничество между народами Беларуси и России и выразил уверенность, что он и дальше будет создавать проекты, которые будут способствовать укреплению белорусско-российской дружбы. Филипп Киркоров оказывал поддержку выступлению белорусской певицы Анжелики Агурбаш на "Евровидении-2005". Он также открыл бутик Phill4you в Минске.
© Sputnik/ Роман Шантар, Елена Васильева
"Не во имя денег": Филипп Киркоров открыл бутик Phill4you в Минске
Президент отметил, что в Беларуси Филиппа Киркорова знают как артиста, обладающего индивидуальным творческим стилем, способного радовать зрителей запоминающимися работами.
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Народный артист России Филипп Киркоров, по словам белорусского лидера, всегда желанный гость на "Славянском базаре" в Витебске.
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