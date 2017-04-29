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15 звезд без макияжа и фотошопа
Мы часто забываем, что те, кого таблоиды называют «звездами», — просто люди. С морщинками, целлюлитом, синяками под глазами и просто, наконец, днями, когда всё идет не так.
Если вам кажется, что сегодня у вас как раз такой день, просмотрите эту подборку, возможно, она убережет вас от запланированного сеанса самобичевания.
Мадонна
Кейт Мосс
Бритни Спирс
Камерон Диас
Пинк
Энн Хэтэуэй
Хайди Клум
Кристен Стюарт
Мила Кунис
При этом надо отметить, что многие леди из этой подборки в разные периоды вели не самый здоровый образ жизни.
Джиджи Хадид
Миранда Керр
Тейлор Свифт
Ирина Шейк
Кристи Тарлингтон
Скарлетт Йоханссон
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Уэлкам ту реалити!
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