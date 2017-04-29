Мы часто забываем, что те, кого таблоиды называют «звездами», — просто люди. С морщинками, целлюлитом, синяками под глазами и просто, наконец, днями, когда всё идет не так.

Если вам кажется, что сегодня у вас как раз такой день, просмотрите эту подборку, возможно, она убережет вас от запланированного сеанса самобичевания.

Мадонна





Кейт Мосс





Бритни Спирс





Камерон Диас





Пинк





Энн Хэтэуэй





Хайди Клум





Кристен Стюарт





Мила Кунис





При этом надо отметить, что многие леди из этой подборки в разные периоды вели не самый здоровый образ жизни.

Те же, кто следит за своим питанием, не дружит с табаком и алкоголем, зато любит умеренный спорт и не игнорируют уход за кожей лица и тела, — без макияжа выглядят, пожалуй, даже моложе и свежее, чем с ним:

Джиджи Хадид





Миранда Керр





Тейлор Свифт





Ирина Шейк

Кристи Тарлингтон





Скарлетт Йоханссон



