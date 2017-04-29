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Президент Украины поддержал Владимира Кличко после поражения в бою за титул чемпиона мира
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в
— Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу, —
В поединке против Энтони Джошуа разыгрывались пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO. Бой был остановлен в 11-м раунде.
Владимир Кличко, до осени 2015 года не уступавший на протяжении 11 лет, впервые в карьере проиграл два боя подряд.
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Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фэйсбуке поддержал Владимира Кличко, проигравшего британцу Энтони Джошуа бой за титул чемпиона мира.
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