Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фэйсбуке поддержал Владимира Кличко, проигравшего британцу Энтони Джошуа бой за титул чемпиона мира.

— Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу, — написал Петр Порошенко.





В поединке против Энтони Джошуа разыгрывались пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO. Бой был остановлен в 11-м раунде.

Владимир Кличко, до осени 2015 года не уступавший на протяжении 11 лет, впервые в карьере проиграл два боя подряд.