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Как отличить любовь от зависимости: мнение психолога

30.04.2017 10:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как отличить любовь от зависимости, как преодолеть состояние, когда привязанность к человеку превращается в тяжкий груз для обоих, когда жизнь превращается в сплошное мучение из-за непреодолимого желания быть рядом, ни на секунду не отпуская объект обожания из зоны взаимного присутствия? Ведущие радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов вместе с психологом-тренером международного класса Лилией Ахремчик попытались разобраться в подобных ситуациях и извлечь пользу, опираясь на практический опыт работы психолога.

"Быть любимыми — это наша основная потребность, проблемы начинаются потом, когда чувство любви трансформируется в некие болезненные формы. Именно в это время люди начинают обращаться к психологам. Возможно появление эмоциональной зависимости от человека, кажется, что жизни без него нет, все меркнет, гаснет, в общем любовь превращается в болезненное состояние. Это мешает жить, так как в голове все время одно и то же — он, или она. Это такая же зависимость, как от спиртного, или табака, механизм один и тот же", — считает психолог.

Выйти из этого состояния можно при помощи специалиста, который объяснит как снять эту программу. Есть главное отличие любви от зависимости — любовь помогает творить! Причем люди обоюдно питаются друг от друга созидательной энергией.

Интересные подробности в радиоверсии беседы с психологом Лилией Ахремчик на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Тренер-психолог международного класса Лилия Ахремчик о тонкостях любовных отношений и осложнениях, которые возникают сплошь и рядом.

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