Расцветить пасмурное небо Минска яркими красками минчан пригласили в столичный парк Dreamland участники арт-проекта "Вместе зажигаем" из Санкт-Петербурга. Бояться не надо — дым безопасен и не оставляет следов на одежде. Зато создает хорошее настроение и раскрашивает серое минское небо, а веселый праздник согревает в этот холодный апрель 2017-го.

Смотрите на видео, как горожане "зажигали" в первый день яркого праздника>>

В следующие выходные в парке Dreamland планируют поднимать настроение с помощью светошариков. Не пропустите!