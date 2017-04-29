|
Поддай дымку: как минчане зажигали в парке Dreamland
30.04.2017 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Расцветить пасмурное небо Минска яркими красками минчан пригласили в столичный парк Dreamland участники арт-проекта "Вместе зажигаем" из Санкт-Петербурга. Бояться не надо — дым безопасен и не оставляет следов на одежде. Зато создает хорошее настроение и раскрашивает серое минское небо, а веселый праздник согревает в этот холодный апрель 2017-го.
В следующие выходные в парке Dreamland планируют поднимать настроение с помощью светошариков. Не пропустите!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите в фотоленте Sputnik, как минчане боролись с серым небом на Фестивале цветного дыма.
|
Архив (Разное)
Комментарии