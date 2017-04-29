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Поддай дымку: как минчане зажигали в парке Dreamland

30.04.2017 10:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Расцветить пасмурное небо Минска яркими красками минчан пригласили в столичный парк Dreamland участники арт-проекта "Вместе зажигаем" из Санкт-Петербурга. Бояться не надо — дым безопасен и не оставляет следов на одежде. Зато создает хорошее настроение и раскрашивает серое минское небо, а веселый праздник согревает в этот холодный апрель 2017-го.

Смотрите на видео, как горожане "зажигали" в первый день яркого праздника>> 

В следующие выходные в парке Dreamland  планируют поднимать настроение с помощью светошариков. Не пропустите!

 

 
Теги: Минск
 
 
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как минчане боролись с серым небом на Фестивале цветного дыма.

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