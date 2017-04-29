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Titanium белоруски Даши Черновой на шоу "Ты супер!"

30.04.2017 11:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По итогам очередного шоу "Ты супер!" белоруска Дарья Чернова прошла в полуфинал. С выходом в следующий конкурсный этап белорусской конкурсантке своим решением помог продюсер Виктор Дробыш. Сама исполнительница отметила, что очень надеялась именно на его решение.

Поддержать белорусскую участницу проекта "Ты супер!" Дарью Чернову можно в специальном приложении проекта "Ты супер!" и официальных группах Sputnik Беларусь в социальных сетях.

 
 
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Смотрите выступление Дарьи Черновой в очередном туре шоу "Ты супер!" и реакцию жюри на ее исполнение.

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