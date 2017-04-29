По итогам очередного шоу "Ты супер!" белоруска Дарья Чернова прошла в полуфинал. С выходом в следующий конкурсный этап белорусской конкурсантке своим решением помог продюсер Виктор Дробыш. Сама исполнительница отметила, что очень надеялась именно на его решение.

Поддержать белорусскую участницу проекта "Ты супер!" Дарью Чернову можно в специальном приложении проекта "Ты супер!" и официальных группах Sputnik Беларусь в социальных сетях.

