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Первая "Моя кухня" второго сезона: проверенное доминирование белого цвета
На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс «Моя кухня» — мы еще
Первый рассказ — от Ольги из Бреста:
В нашем распоряжении оказалось помещение площадью чуть более 20 кв. м. В прошлом сезоне конкурса было очень много белых кухонь. Кого-то в комментариях это раздражало, мол, все друг за другом копируют. Для нас же такое цветовое решение послужило отличной идеей. Учитывая, что комната расположена на северной стороне, выбор цвета фасадов даже не обсуждался. Как и расположение зеркального шкафа: он расширяет пространство и дает больше света, отражая его из окон.
Жить у границы и не воспользоваться возможностью приобрести кухонную технику в Польше было неразумно. За пару выходных привезли духовку Gorenje за 698 BYN (372), встраиваемую микроволновую печь Gorenje — 548 BYN (292), электрическую поверхность AEG — 524 BYN (279), вытяжку Gorenje — 197 BYN (105) и посудомоечную машину Electrolux — 462 BYN (246). Холодильник остался служить верой и правдой с прошлой квартиры.
Потолки решили просто прошпаклевать и покрасить белой Sniezka. Сколько ушло краски, не могу сказать: красились все потолки в квартире одновременно. Пол также клали во всей квартире один. Ламинат Kaindl Seattle с фаской стоил 30 BYN (16) за кв. м. Нам не хотелось делить пол на зоны, разбивая общее с гостиной пространство. Но в плане практичности меня это немного смущает: у рабочей зоны на кухне все же рациональнее класть на пол плитку. Приходится контролировать, чтобы брызги не попадали на ламинат, вовремя вытирать все пятнышки и крошки, чтобы они не забились в фаску. Может, я сильно заморачиваюсь, но пока это актуально и отнимает время.
А вот черная мойка Franke оказалась совсем неприхотливой в уборке, и ее можно смело рекомендовать. Достаточно раз в месяц пройтись меламиновой губкой. В остальное время ни брызг, ни грязи на ней попросту не видно. Покупали в Польше за 167 BYN (89). Смеситель обычный, привезли тоже оттуда. Плюс кран для фильтрованной воды. Система очистки российская — «Гейзер Престиж», заказывали в Минске за 265 BYN (141).
Столовая группа состоит из стола длиной 150 см и четырех стульев польской фирмы Signal, каждый стоил 94 BYN (50). Стол обошелся в 281 BYN (150), его заказали у ИП, который делал всю кухню.
Очень хотелось привнести некую торжественность в помещение, все же учитывая, что оно выполняет и функцию гостиной. Приятным приобретением оказались люстры из стекла, увиденные в Польше на акции. В кухне-гостиной две люстры на 5 рожков по 266 BYN (142) каждая, в коридоре, который тоже часть кухни, — на 3 три рожка, уже по 171 BYN (91) за штуку. Всю электрику муж разводил сам, необходимые для этого вещи покупались в Польше, сразу на всю квартиру.
Ткань на шторы насыщенного бирюзового цвета нашлись в брестском магазине штор. Состав: лен и хлопок. Приоритетным был состав ткани. Турецкий тюль купили здесь же. Сознательно искала максимально прозрачный, учитывая окна, выходящие на север. Смотрится простенько, но так и было задумано. Ткань плюс пошив обошлись в 563 BYN (300).
Диван белорусской фабрики «Прогресс» заказали за 1109 BYN (591). Гостиная группа перекочевала из старой квартиры.
Кому-то, возможно, покажется, что кухня не обжита и идеально убрана для фото. Но на самом деле это наш ежедневный выбор: стараемся ничем не загромождать пространство, чтобы не создавать хаос и визуальный беспорядок. Кухня радует наш глаз и душу, ведь многое создано руками мужа и моими идеями. Может быть, кому-то будут полезны теперь и мои подсказки в ремонте, так как я год назад почерпнула для себя много информации из рассказов.
Итоговая смета:
Все цены честные, зафиксированы в тетради.
Большое спасибо за внимание и конструктивную критику.
Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»:— Кухня получилась гармоничной и стильной, в ней много света и воздуха. Хозяева рассчитывали пользоваться ею и в качестве гостиной. Благодаря рациональному использованию пространства, у них это получилось. Верным решением стали зеркальные двери шкафа: они визуально увеличили пространство, придали ему дополнительную глубину.
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