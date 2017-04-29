На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс «Моя кухня» — мы еще принимаем истории и уже начинаем публиковать рассказы читателей о том, как они обустраивали свои кухни. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Первый рассказ — от Ольги из Бреста:



— Описания ремонта и красивые фото, которые прислали участники первого сезона проекта «Моя кухня», вдохновили на перемены и меня. На семейном совете мы обсудили спонтанно возникшую идею переехать в другое жилье. Меняли квартиру старого фонда в спальном районе Бреста на новостройку в самом центре города. Решение было принято неожиданно для себя и всех ближайших родственников.





Планировка новой квартиры нас не очень устраивала. Удивило решение застройщика сделать комнату площадью всего 9,6 кв. м. В семье есть двое маленьких детей, поэтому мы решили самую большую комнату (у всех соседей это гостиная) сделать детской, а комнату-малютку и кухню объединить в кухню-столовую. Решение не было продиктовано модными нынче тенденциями по объединению комнат. Мы хотели дать детям больше пространства для игр, а не содержать отдельную большую комнату для редких гостей.





В нашем распоряжении оказалось помещение площадью чуть более 20 кв. м. В прошлом сезоне конкурса было очень много белых кухонь. Кого-то в комментариях это раздражало, мол, все друг за другом копируют. Для нас же такое цветовое решение послужило отличной идеей. Учитывая, что комната расположена на северной стороне, выбор цвета фасадов даже не обсуждался. Как и расположение зеркального шкафа: он расширяет пространство и дает больше света, отражая его из окон.



Из увиденных кухонь особо симпатичными показались нам модели производителя «Геос», особенно «Арли». Мы обратились в салон, там насчитали сумму в 6550 BYN (3490 долларов в эквиваленте). Показалось многовато, поэтому с готовым проектом мы поехали к знакомому ИП. Сказали, что хотим точно такую же кухню, но дешевле. Готовая мебель с фасадами из массива дуба глубиной 70 сантиметров обошлась нам в 4130 BYN (2200 долларов).



Плитку на фартук искали долго. Очень понравилась испанская плитка одной из участниц прошлого сезона. Обыскали весь интернет, но такой не нашли. В итоге совершенно случайно купили на рынке украинскую всего за 31,90 BYN (17 долларов) на всю площадь. Модель и производителя уже не вспомню. Думала, будет проблемной в эксплуатации, но за полгода нареканий не возникло. Да и вытирать ее приходится редко, ввиду того, что глубина столешницы позволила оставить зазор за плитой и мойкой. Брызги попросту не долетают до нее.





Жить у границы и не воспользоваться возможностью приобрести кухонную технику в Польше было неразумно. За пару выходных привезли духовку Gorenje за 698 BYN (372), встраиваемую микроволновую печь Gorenje — 548 BYN (292), электрическую поверхность AEG — 524 BYN (279), вытяжку Gorenje — 197 BYN (105) и посудомоечную машину Electrolux — 462 BYN (246). Холодильник остался служить верой и правдой с прошлой квартиры.

Потолки решили просто прошпаклевать и покрасить белой Sniezka. Сколько ушло краски, не могу сказать: красились все потолки в квартире одновременно. Пол также клали во всей квартире один. Ламинат Kaindl Seattle с фаской стоил 30 BYN (16) за кв. м. Нам не хотелось делить пол на зоны, разбивая общее с гостиной пространство. Но в плане практичности меня это немного смущает: у рабочей зоны на кухне все же рациональнее класть на пол плитку. Приходится контролировать, чтобы брызги не попадали на ламинат, вовремя вытирать все пятнышки и крошки, чтобы они не забились в фаску. Может, я сильно заморачиваюсь, но пока это актуально и отнимает время.





А вот черная мойка Franke оказалась совсем неприхотливой в уборке, и ее можно смело рекомендовать. Достаточно раз в месяц пройтись меламиновой губкой. В остальное время ни брызг, ни грязи на ней попросту не видно. Покупали в Польше за 167 BYN (89). Смеситель обычный, привезли тоже оттуда. Плюс кран для фильтрованной воды. Система очистки российская — «Гейзер Престиж», заказывали в Минске за 265 BYN (141).

Столовая группа состоит из стола длиной 150 см и четырех стульев польской фирмы Signal, каждый стоил 94 BYN (50). Стол обошелся в 281 BYN (150), его заказали у ИП, который делал всю кухню.





Очень хотелось привнести некую торжественность в помещение, все же учитывая, что оно выполняет и функцию гостиной. Приятным приобретением оказались люстры из стекла, увиденные в Польше на акции. В кухне-гостиной две люстры на 5 рожков по 266 BYN (142) каждая, в коридоре, который тоже часть кухни, — на 3 три рожка, уже по 171 BYN (91) за штуку. Всю электрику муж разводил сам, необходимые для этого вещи покупались в Польше, сразу на всю квартиру.





Ткань на шторы насыщенного бирюзового цвета нашлись в брестском магазине штор. Состав: лен и хлопок. Приоритетным был состав ткани. Турецкий тюль купили здесь же. Сознательно искала максимально прозрачный, учитывая окна, выходящие на север. Смотрится простенько, но так и было задумано. Ткань плюс пошив обошлись в 563 BYN (300).

Диван белорусской фабрики «Прогресс» заказали за 1109 BYN (591). Гостиная группа перекочевала из старой квартиры.

Кому-то, возможно, покажется, что кухня не обжита и идеально убрана для фото. Но на самом деле это наш ежедневный выбор: стараемся ничем не загромождать пространство, чтобы не создавать хаос и визуальный беспорядок. Кухня радует наш глаз и душу, ведь многое создано руками мужа и моими идеями. Может быть, кому-то будут полезны теперь и мои подсказки в ремонте, так как я год назад почерпнула для себя много информации из рассказов.

Итоговая смета:

кухня — 4130 BYN (2200);

плитка для фартука — 31,90 BYN (17);

бытовая техника — 2429 BYN (1294);

ламинат — 30 BYN (16) за кв. м;

мойка — 167 BYN (89);

система очистки воды — 265 BYN (141);

стол и стулья — 657 BYN (200);

люстры — 874 BYN (466);

текстиль — 563 BYN (300);

диван — 1109 BYN (591).

Все цены честные, зафиксированы в тетради.

Большое спасибо за внимание и конструктивную критику.

Комментирует Людмила, специалист компании «Позитив Мебель»: — Кухня получилась гармоничной и стильной, в ней много света и воздуха. Хозяева рассчитывали пользоваться ею и в качестве гостиной. Благодаря рациональному использованию пространства, у них это получилось. Верным решением стали зеркальные двери шкафа: они визуально увеличили пространство, придали ему дополнительную глубину.

Не знаю, рассчитывали ли на это хозяева, выбирая минималистичный стиль, но подобные интерьеры популярны из-за своей универсальности. Сегодня это стильный, даже стерильный, минимализм, а завтра — своенравная эклектика. Достаточно добавить в интерьер ярких деталей. Это могут быть живые цветы, корзины с фруктами, яркие накидки на стулья, цветные шторы — лучшим путеводителем станет ваша фантазия. Если захочется более радикальных перемен, можно сменить мебель, сделать кухонный фартук ярче. Переделывать кухню с нуля точно не придется.

Что касается замечаний, то стоит обратить внимание на холодильник. Здесь для большей гармонии нужно было отдать предпочтение встроенной технике.

А теперь о белом цвете, на котором отдельно остановилась автор письма. Беда комнат, выходящих окнами на север — недостаток солнечного света. Поэтому в интерьере стоит использовать светлые, теплые или насыщенные тона. Кухня в 20 кв.м. вполне позволяет сделать яркие акценты без ущерба для пространства. Белый цвет допустим при наличии больших панорамных окон, в которые пусть и не попадает солнце, но света они пропускают достаточно. Хозяева подчеркнули, что осознанно выбирали белый, но я бы не советовала делать его основным в «северных» комнатах. Здесь все же хочется добавить цветных деталей: фартук, мебель или посуду. Достаточно будет нескольких ярких штрихов или насыщенного фасада. В нашем магазине есть подходящие варианты для таких помещений. Вот один из них:



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