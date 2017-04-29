Украинский супертяжеловес Владимир Кличко прокомментировал итоги боя с британцем Энтони Джошуа, в котором он досрочно проиграл . Помимо принадлежащего Джошуа пояса IBF на кону в бою стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.



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— Надеюсь, бой вам понравился. Сегодня победил лучший. И это было потрясающее событие для бокса. Бились двое джентльменов, и он был сегодня лучше меня. Очень жаль, что у меня не получилось, я рассчитывал победить, но не вышло. Но выражаю уважение Энтони. Поздравляю, — сказал Кличко.

Владимир Кличко заявил, что рассматривает возможность реванша, но еще не принял решения на этот счет.

— Конечно, в контракте у нас прописана возможность реванша. Но мне нужно для начала проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд, — сказал Кличко.

Для Кличко поражение от Джошуа стало вторым проигранным боем кряду — в предыдущем поединке Владимир потерпел поражение от Тайсона Фьюри. Впервые в своей карьере украинец проиграл два боя подряд.