



В Минске состоялся круглый стол «Белорусский фактор в регионе Балтийского моря», организованный инициативой «Минский диалог» и посольством Латвии при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра.

«Усиление неопределенности в международной политике в целом и в регионе Балтийского моря в частности отражается на Беларуси, которая продолжает попытки сохранить баланс в своей внешней политике. Все сложности в отношениях с Россией едва ли будут сняты после недавних переговоров в Санкт-Петербурге. Одновременно внутриполитические вызовы могут подорвать диалог Минска с Западом», - говорилось в анонсе мероприятия, состоявшегося 24 апреля с участием экспертов Беларуси и Латвии.

Как сообщил в интервью Thinktanks.by руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман, инициатива проведения круглого стола исходила от посольства Латвии в Беларуси — «как оказалось, в последнее время в Латвии в экспертной среде возникло понимание недостаточности знаний о Беларуси, полноценной экспертизы, несмотря на то, что мы — соседи и что Латвия — одна из стран ЕС, которая всегда стремилась максимально активно взаимодействовать с Беларусью, несмотря на известную ситуативность отношений по линии Беларусь-ЕС». «Естественно, выглядит странным, что при всей проактивности позиции Латвии, направленной на развитие сотрудничества с нашей страной в максимальном количестве сфер, Беларусь на экспертном уровне остается неизведанной территорией, - сказал Евгений Прейгерман. - Для нас предложение о совместном мероприятии, конечно, было не менее интересным, ведь и белорусскому экспертному сообществу стоит Латвию понимать лучше».

Евгений Прейгерман называет мероприятие «скорее, ознакомительным»: «в повестке дня обозначен достаточно широкий спектр вопросов, спикеров также было достаточно много, но мы, скорее, не уходили в глубину, а обозначили круг проблемных пунктов для дальнейшей работы».

Кроме того, «была идея привязать дискуссию не просто к каким-то абстрактным вещам — внешняя политика Беларуси, Латвии и так далее — а посмотреть на все это сквозь региональный контекст, который, как правило, не присутствует ни в дискуссиях, ни в каких-то экспертных публикациях».

В итоге «познакомиться удалось и обозначить список актуальных для сторон вопросов тоже», «стало очевидным, что из-за того, что ранее ни мы особенно не занимались Латвией, ни Латвия нами, существует большой дефицит не столько знаний, сколько понимания региональной специфики». «Латвийские эксперты смотрят на Беларусь — и видят Россию, то есть их понимание Беларуси происходит именно через их же понимание политики Москвы в регионе, - сказал Евгений Прейгерман. - В Беларуси понимание чуть более диверсифицировано, но в целом тоже можно констатировать, что специфику конкретной страны, пусть и нашего соседа, но тоже видим сквозь призму более широких тем — общая политика ЕС, противостояние НАТО и России и т. д.».

«Но пока, как стало очевидным, нам не удалось реализовать вот этот замысел с региональным контекстом, - отметил эксперт. - Похоже, что ни у нас, ни у Латвии пока понимания конкретной специфики региона нет. То есть мы говорим о Балтийском регионе, а все равно видим «большие» проблемы. Это вполне объяснимо, ведь через этот регион проходят линии геополитического разлома и все проблемы так или иначе находятся на стыке противостояния России и Запада. Но, как мне кажется, здесь есть большой потенциал, ведь через развитие этой внутрирегиональной призмы можно искать интересные идеи для ответов на «большие» вопросы. В частности, через развитие проектов прагматического характера, которые заслоняются зачастую именно «большими» темами».

Что касается наиболее актуального вопроса обсуждения, то им предсказуемо стал региональный аспект сегодняшнего напряжения между Россией и НАТО, «например, мы долго обсуждали учения «Запад-2017», и сразу же в рамках этой темы появилось много подпунктов».

«Были затронуты и китайские инициативы в регионе, в частности обсуждался проект «16+1» - при первом приближении здесь все еще не очень понятно, ведь Китай пока только декларирует большие намерения, но больших ресурсов не сюда не направляет. Но даже в этой дискуссии наметилось понимание того, что и Латвия, и Беларусь — при потенциальной конкуренции — все же может найти взаимовыгодные синергии, тем более с учетом того, что Беларусь — одна из основных пользователей латвийских портов и инфраструктуры», - заметил Евгений Прейгерман.

«Минский диалог» и посольство Латвии предварительно договорились о продолжении дискуссии: «Есть идея продолжать, но с привлечением экспертов и из других стран».