КГБ о коррупции в Минтрансе /

Сотрудниками Комитета государственной безопасности задержан с поличным начальник транспортной инспекции Минтранса Леонид Лемеш, его заместитель Алексей Куцаев взят с поличным. По информации КГБ руководство транспортной инспекции поставило незаконную деятельность на поток. Официальный представитель Комитета государственной безопасности Дмитрий Побяржин прокомментировал некоторые подробности этого дела.

"Только с декабря 2016 года по апрель 2017 года задокументировано десять фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. Возбуждено десять уголовных дел. Отдельные из подозреваемых находятся под стражей в СИЗО КГБ", — сообщил Побяржин в эфире ОНТ .

Уголовные дела возбуждены по статьям "Взяточничество" и "Мошенничество". Данные статьи предполагают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Комментарий официального представителя КГБ Беларуси Дмитрия Побяржина слушайте на радио Sputnik Беларусь.