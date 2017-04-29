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КГБ о коррупции в Минтрансе

30.04.2017 11:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сотрудниками Комитета государственной безопасности задержан с поличным начальник транспортной инспекции Минтранса Леонид Лемеш, его заместитель Алексей Куцаев взят с поличным. По информации КГБ руководство транспортной инспекции поставило незаконную деятельность на поток. Официальный представитель Комитета государственной безопасности Дмитрий Побяржин прокомментировал некоторые подробности этого дела.

"Только с декабря 2016 года по апрель 2017 года задокументировано десять фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. Возбуждено десять уголовных дел. Отдельные из подозреваемых находятся под стражей в СИЗО КГБ", — сообщил Побяржин в эфире ОНТ.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Взяточничество" и "Мошенничество". Данные статьи предполагают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Комментарий официального представителя КГБ Беларуси Дмитрия Побяржина слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин рассказал о раскрытии преступной схемы в транспортном ведомстве.

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