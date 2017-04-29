Утром 30 апреля около 30 человек собралось у здания ТЦ «Импульс-2» в центре столицы. Дольщики, участвовавшие в строительстве здания, которое продали новому собственнику, пришли с плакатом «Нас ограбили и выбросили на улицу», передает корреспондент REALTY.TUT.BY.





Один из дольщиков объяснил, что происходит: «Мы строили за свой счет здание, его 27 числа продали компании, которую возглавляет друг президента. Нас ограбили. При этом нашу проблему можно решить одним звонком — от президента».

Дольщики подписали очередное обращение в Администрацию президента с требованием обратить внимание на их проблему.

Люди простояли около часа, к ним подошли милиционеры в штатском и уговаривали разойтись. Около 12 часов акция закончилась, люди стали расходиться.

Скандалы с «Импульсом-2», в котором 180 предпринимателей построили дорогие помещения, не утихают уже несколько лет. Людям все это время говорили: построенное вам уже не отдадут, идите в суд, забирайте деньги. Дольщики не верили. Но недавно хозяином здания, которое они построили, стала компания «Магнат Трейд».

Как следует из распоряжения президента, объект перешел компании с рассрочкой оплаты до 3 лет. С дольщиками также предполагается рассчитаться за три года — суммы, им причитающиеся, должны быть установлены в судебном порядке. Напомним, те, кто обращался в суды, прошли первые инстанции и не смогли доказать , что их договоры с компанией, строившей «Импульс-2», ничтожны.

Большая часть дольщиков в суды не обращалась. И сегодня часть из них пришла к «Импульсу».