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Дольщики "Импульса-2" вышли на улицу с плакатом "Нас ограбили!"
Утром 30 апреля около 30 человек собралось у здания ТЦ «Импульс-2» в центре столицы. Дольщики, участвовавшие в строительстве здания, которое продали новому собственнику, пришли с плакатом «Нас ограбили и выбросили на улицу», передает корреспондент REALTY.TUT.BY.
Дольщики подписали очередное обращение в Администрацию президента с требованием обратить внимание на их проблему.
Люди простояли около часа, к ним подошли милиционеры в штатском и уговаривали разойтись. Около 12 часов акция закончилась, люди стали расходиться.
Скандалы с «Импульсом-2», в котором 180 предпринимателей построили дорогие помещения, не утихают уже несколько лет. Людям все это время говорили: построенное вам уже не отдадут, идите в суд, забирайте деньги. Дольщики не верили. Но недавно хозяином здания, которое они построили,
Как следует из распоряжения президента, объект перешел компании с рассрочкой оплаты до 3 лет. С дольщиками также предполагается рассчитаться за три года — суммы, им причитающиеся, должны быть установлены в судебном порядке. Напомним, те, кто обращался в суды, прошли первые инстанции и
Большая часть дольщиков в суды не обращалась. И сегодня часть из них пришла к «Импульсу».
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У торгового центра на ул. Хоружей собралось три десятка человек.
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