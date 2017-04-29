МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусская группа NaviBand выпустила собственный стикерпак (набор стикеров) для мессенджера Telegram, сообщил Sputnik пиар-менеджер команды Сергей Андрианов.

NaviBand представят Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2017", который пройдет 9-13 мая в Киеве.В конце апреля белорусская группа представила собственный набор стикеров для Telegram. Создала изображения дизайнер Наталья Аксинович, которая основывалась на образах из фотосессии NaviBand для "Евровидения-2017". Всего в наборе 11 изображений, к которым добавлены дежурные фразы на английском и хештеги для поддержки музыкантов, включая тег #МоваЕдзе.

"Мы создали этот набор для того, чтобы популяризировать песню среди зарубежной аудитории. Все смогут пользоваться этими стикерами совершенно бесплатно. Плюс, мы так снова заявляем о себе", — сообщил Sputnik пиар-менеджер NaviBand.

Telegram — популярный мессенджер, разработанный создателем соцсети ВКонтакте Павлом Дуровым. Сегодня им пользуются более 150 миллионов пользователей. Скачать набор стикеров NaviBand>>

Белорусская делегация отправится в Киев 1 мая для продолжения подготовки к конкурсу. Уже 3 мая на сцене в украинской столице состоится первая репетиция Naviband, а в рамках шоу они выступят во втором полуфинале 11 мая.

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Самое скандальное "Евровидение"

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр.

"Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", — заявила Делтенре. За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а российский "Первый канал" принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".