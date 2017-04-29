Испытания прошли в городе Чжухай (провинция Гуандун). Во время испытаний проверялись тормозная система самолета, способность держать прямую, корректировка траектории движения. Кроме того, самолет совершил разворот на 180 градусов на ВПП. Сообщается, что системы функционируют должным образом.

AG600 уже прошел испытания по автономной подаче электроэнергии за счет двигателей, тесты основных систем самолета, проверку на земле одновременной работы всех четырех двигателей.



© AP/ Liang Xu Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 прошел первые рулевые испытания на ВПП

Экипаж самолета-амфибии будет состоять из трех человек, которых выберут из восьми претендентов, проходящих в настоящий момент подготовку. Первый тестовый полет с земли должен состояться в мае, а полет с водной поверхности — во второй половине 2017 года.

Китай завершил сборку AG600 в июле 2016 года. Самолет сошел с конвейера в городе Чжухай. Он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.



© AP/ Liang Xu AG600 предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. Кроме этого, он может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Компания-производитель China Aviation Industry General Aircraft получила заказы на 17 самолетов. Цена не сообщается.