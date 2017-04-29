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Виктор Лукашенко открыл мотосезон с белорусским и российским флагами

30.04.2017 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Байкеры из десятков стран мира прибыли в Минск на открытие H.O.G. Spring Challenge. Возле Кургана Славы к ним присоединился старший сын президента Беларуси Виктор Лукашенко, а также известная российская мотокроссменка и вице-чемпион "Дакара" Анастасия Нифонтова.

Журналисты обратили внимание на то, что мотоцикл Виктора Лукашенко украшали белорусский и российский флаги. А также на шлем старшего сына президента: серебристого цвета с национальным белорусским орнаментом. Изображение белорусского государственного флага есть и на классической байкерской кожаной куртке Виктора Лукашенко и сопровождавших его байкеров.

Колонна байкеров проехала от Кургана Славы по центральным улицам белорусской столицы к площадке за Домом футбола, где организаторы H.O.G. Spring Challenge пригтоовили увлекательную программу.

Sputnik готовит фото и видеорепортаж с открытия мотосезона в Минске, следите за публикациями портала.

 
Теги: Минск
 
 
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Старший сын президента принял участие в открытии H.O.G. Spring Challenge, стартовав вместе с колонной байкеров от Кургана Славы.

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