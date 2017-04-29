30 апреля члены российского мотоклуба «Ночные волки» выехали в Польшу через пункт пропуска «Брест». Как отметил лидер байкеров Александр «Хирург» Залдостанов, шансов на то, что основная колонна сможет пересечь границу практически нет.





В воскресенье утром «Ночные волки» встретились с журналистами в здании Генерального консульства РФ в Бресте. Здесь российские байкеры дали пресс-конференцию, во время которой президент мотоклуба Александр Залдостанов отметил, что главная цель акции не пересечение белорусско-польской границы, а посещение могил советских воинов, павших во время Второй мировой войны.

«Среди нас очень много людей, деды которых воевали и прошли этим путем», — отметил Хирург.





После пресс-конференции «Ночные волки» возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости, а затем колонна отправилась на границу. Нынешняя попытка проехать в Польшу в рамках мотопробега «Дороги победы. На Берлин — 2017» стала третьей. Ранее польская сторона не пропускала членов мотоклуба. Тем не менее отдельным группам «Ночных волков» все же удавалось пересечь границу в других пунктах пропуска и до Берлина байкеры все же доезжали.

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По словам Александра Залдостанова, если основную колонну вновь не пропустят через границу, байкеры воспользуются другим путем.





«У нас есть и план „В“ и план „С“. Еще раз подчеркну, что наша цель — не пересечь границу, а посетить могилы своих дедов. Поэтому у нас есть план. Если бы у нас не было этого плана, ребята бы не оказались в Бранево с флагом победы», — отметил президент мотоклуба.

Хирург также сообщил, что на польской стороне границы российских мотоциклистов ждут их польские единомышленники, которые готовы выехать по маршруту, если основную колонну вернут в Беларусь.

В итоге на границу выехали 9 мотоциклистов, из них только один с российскими номерами, остальные — граждане Германии, Польши и Словакии. «Хирург» лишь проводил всех до пункта пропуска.





Напомним, акция стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры едут по маршруту: Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

Из Москвы в путь отправилось больше 30 мотоциклов. В группе — байкеры из России, Германии, Польши и Словакии. По дороге к ним должны присоединиться мотоциклисты из других стран. В Беларусь колонна въехала 28 апреля.



