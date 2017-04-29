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Усенов: президент поручил оказать помощь семьям погибших в Узгене

30.04.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В субботу утром на 11 домов в селе Аую сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров, под которой остались 24 человека.

Усенов: президент поручил оказать помощь семьям погибших в Узгене
© Фото: пресс-служба МЧС КР
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30 апреля объявлен в стране днем траура — соответствующий указ президент страны подписал накануне. Пресс-секретарь главы Кыргызстана Алмаз Усенов сообщил Sputnik Кыргызстан, что глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и поручил правительству оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

"Согласно указу, в день траура на территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств следует приспустить государственные флаги республики. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура", — сказал Усенов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также выразил соболезнования народу Кыргызстана  в связи с трагедией в Узгене.

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Руководитель пресс-службы главы Кыргызстана Алмаз Усенов рассказал Sputnik Кыргызстан о помощи, которая будет оказана родственникам погибших.

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