Усенов: президент поручил оказать помощь семьям погибших в Узгене /

В субботу утром на 11 домов в селе Аую сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров, под которой остались 24 человека.



© Фото: пресс-служба МЧС КР Кыргызстан скорбит о жертвах оползня в Узгене

30 апреля объявлен в стране днем траура — соответствующий указ президент страны подписал накануне. Пресс-секретарь главы Кыргызстана Алмаз Усенов сообщил Sputnik Кыргызстан , что глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и поручил правительству оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

"Согласно указу, в день траура на территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств следует приспустить государственные флаги республики. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура", — сказал Усенов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также выразил соболезнования народу Кыргызстана в связи с трагедией в Узгене.

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