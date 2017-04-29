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Трамп назвал первые 100 дней у власти «самыми успешными в истории страны»
30.04.2017 13:42 — Разное | Ежедневник
Дональд Трамп подвел итоги первых ста дней своего президентства. Это событие Трамп отпраздновал в Пенсильвании, вновь раскритиковав американские СМИ и назвав их «вашингтонским болотом».Президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои первые сто дней у власти «самыми успешными в истории страны». Такое заявление американский президент сделал в своем еженедельном обращении в субботу, 29 апреля, отмечая в этот день свои первые сто дней президентства, пишет
«Я искренне верю, что первые сто дней моей администрации были самыми успешными в истории нашей страны», — приводит слова Трампа телеканал Fox News. «Самое главное то, что мы возвращаем рабочие места», — сказал он.
29 апреля Трамп провел в штате Пенсильвания. В Гаррисберге, столице штата, у Трампа прошел митинг его сторонников. Начало своей речи перед собравшимися Трамп посвятил критике американских СМИ, вновь назвав их «лживыми».
«Большая группа голливудских актеров и вашингтонские СМИ утешают друг друга в зале отеля в столице нашей страны прямо сейчас», — сказал Трамп. «Они собрались вместе для ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Без президента. А я настолько счастлив, находясь более чем в ста милях от вашингтонского болота, проводя свой вечер со всеми вами, с гораздо более многочисленными и прекрасными людьми», — сказал он.
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Дональд Трамп подвел итоги первых ста дней своего президентства. Это событие Трамп отпраздновал в Пенсильвании, вновь раскритиковав американские СМИ и назвав их...
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