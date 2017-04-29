Больше тысячи байкеров из десяти стран встретились у Кургана Славы 30 апреля. В честь открытия нового мотосезона байкеры проехали колонной в Минск по проспекту Победителей, чтобы стать частью городского праздника H.O.G. Rally Minsk. В этом году площадкой праздника стала парковка за Домом футбола на проспекте Победителей.

















Возглавили колонну байкеров помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. По центру Минска они проехали на Harley.





— Мы готовы работать в любом сообществе — будь то байкеры, велосипедисты или пешеходы. Что касается байкерского сообщества, хочу сказать, что традиционно мы обращаем внимание на поведение мотоциклистов на дорогах. Мотоцикл, особенно современный, мощный — это источник повышенной опасности в неумелых руках или неумелой голове, проблемы в основном в головах. Навыки приобретаются достаточно быстро, а вот опыт… Поэтому не только пресекательные меры, но где-то и добрым словом стараемся помочь, иногда профилактическими методами, чтобы обеспечить безопасное поведение на дорогах. И, надо сказать, эта методика приносит плоды. За последние восемь-десять лет у нас существенно снизилось количество погибших на дорогах.

— Сохранение жизни участников дорожного движения — приоритет для МВД. И если кого-то заносит, мы исправляем эту синусоиду, — заявил Игорь Шуневич в ответ на критику за слишком жесткую реакцию на мотоаварии.

Аэросъемка с трассы М-2 и возле Дома футбола

Министр МВД заметил, что в ближайшее время экзамен для байкеров усложнится по примеру международного опыта, когда будущие мотоциклисты не только будут сдавать простейший экзамен, но и показывать свои навыки езды в городе и при экстренном торможении.





В этом году в параде мотоциклов приняла участие Анастасия Нифонтова — чемпионка мира по кантри-кроссу, вице-чемпионка ралли «Дакар». Анастасия успешно справилась с бездорожьем Парагвая, Боливии, Аргентины и финишировала в Буэнос-Айресе 75-й в общем зачете, и второй — в женском, рассказали организаторы байк-фестиваля.





На площадке работает около 10 зон активности для детей и взрослых. Наиболее зрелищной частью праздника станет шоу мировых звезд Freestyle с летающими мотоциклами и показательными трюками на Harley-Davidson.





(Будет дополнено)