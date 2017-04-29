|
Поехали: видео с открытия H.O.G. Rally Minsk
30.04.2017 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Возглавили колонну байкеров на мотоциклах Harley-Davidson помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Таким образом в белорусский столице дан официальный старт мотосезону-2017.
Sputnik также готовит фото и видеорепортаж с шоу летающих мотоциклов и других мероприятий, запланированных на 10 площадках города в рамках H.O.G. Rally Minsk.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите на видео Sputnik как колонна байкеров из десяти стран проследовала от Кургана Славы к Дому Футбола.
|
Архив (Разное)
Комментарии