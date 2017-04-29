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Поехали: видео с открытия H.O.G. Rally Minsk

30.04.2017 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Возглавили колонну байкеров на мотоциклах Harley-Davidson помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Таким образом в белорусский столице дан официальный старт мотосезону-2017.

При этом, Виктор Лукашенко открыл мотосезон с белорусским и российским флагами>>

Sputnik также готовит фото и видеорепортаж с шоу летающих мотоциклов и других мероприятий, запланированных на 10 площадках города в рамках H.O.G. Rally Minsk.

 
 
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Смотрите на видео Sputnik как колонна байкеров из десяти стран проследовала от Кургана Славы к Дому Футбола.

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