Возглавили колонну байкеров на мотоциклах Harley-Davidson помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Таким образом в белорусский столице дан официальный старт мотосезону-2017.

При этом, Виктор Лукашенко открыл мотосезон с белорусским и российским флагами>>

Sputnik также готовит фото и видеорепортаж с шоу летающих мотоциклов и других мероприятий, запланированных на 10 площадках города в рамках H.O.G. Rally Minsk.