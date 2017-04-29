2 мая 1977 года произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Белорусской железной дороги: в стоящую у перрона переполненную электричку на скорости въехал пассажирский поезд. Корреспондент Sputnik изучил архивы уголовного дела и побывал на месте катастрофы, поговорил с очевидцами и участниками расследования.

История и новые подробности трагедии 40-летней давности в Крыжовке — читайте 2 мая в большом материале Sputnik.

Следите за обновлениями портала. Ищите по хэштегу #Крыжовка40 .

Читайте также

10 марта 1972 года в Минске прогремел взрыв, после которого цех футляров — филиал Минского радиозавода — в один миг стал братской могилой более чем для 80 человек. В общей сложности его жертвами станут более 120 человек, около трехсот пострадают, десятки останутся инвалидами. Корреспондент Sputnik Светлана Лицкевич встретилась с очевидцами давней трагедии>>