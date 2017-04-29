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С дач не вернулись: Sputnik расскажет о трагедии в Крыжовке
30.04.2017 15:38 — Разное | Sputnik Беларусь
2 мая 1977 года произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Белорусской железной дороги: в стоящую у перрона переполненную электричку на скорости въехал пассажирский поезд. Корреспондент Sputnik изучил архивы уголовного дела и побывал на месте катастрофы, поговорил с очевидцами и участниками расследования.
История и новые подробности трагедии 40-летней давности в Крыжовке — читайте 2 мая в большом материале Sputnik.
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10 марта 1972 года в Минске прогремел взрыв, после которого цех футляров — филиал Минского радиозавода — в один миг стал братской могилой более чем для 80 человек. В общей сложности его жертвами станут более 120 человек, около трехсот пострадают, десятки останутся инвалидами.
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