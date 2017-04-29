



Ранее сообщалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017-го года, однако дату решили перенести.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Вместе с Таможенным кодексом вступят в силу решения Евразийской экономической комиссии по 25 вопросам наднационального уровня, которые касаются правил перемещения товаров физическими лицами и регулирования работы уполномоченных экономических операторов.

Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля этого года.

Беларусь подписала Таможенный кодекс в апреле этого года, немного позже, чем его подписали все остальные члены ЕАЭС. Переговоры по кодексу велись 6 лет.