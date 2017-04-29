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Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС перенесено
30.04.2017 15:45 — Разное | Ежедневник
Ранее сообщалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017-го года, однако дату решили перенести.
Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Вместе с Таможенным кодексом вступят в силу решения Евразийской экономической комиссии по 25 вопросам наднационального уровня, которые касаются правил перемещения товаров физическими лицами и регулирования работы уполномоченных экономических операторов.
Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля этого года.
Беларусь подписала Таможенный кодекс в апреле этого года, немного позже, чем его подписали все остальные члены ЕАЭС. Переговоры по кодексу велись 6 лет.
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Ранее сообщалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017-го года, однако дату решили перенести.
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