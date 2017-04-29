По последним данным, в Техасе от торнадо погибли не менее пяти человек, около 50 были госпитализированы. Стихия повредила множество жилых домов, на улицах городов валяются с корнем вырванные деревья и перевернутые автомобили.

В Миссури и Оклахоме власти объявили режим ЧС в результате сильных наводнений, которые последовали за грозовыми фронтами и ливнями.

От наводнений в Миссури погибла женщина, спасателям удалось эвакуировать из зоны опасности более 30 человек. Из районов подтопления было спасено около 100 жителей.