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Видеофакт: по Техасу прокатились три торнадо, в Миссури - наводнение

30.04.2017 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По последним данным, в Техасе от торнадо погибли не менее пяти человек, около 50 были госпитализированы. Стихия повредила множество жилых домов, на улицах городов валяются с корнем вырванные деревья и перевернутые автомобили.

В Миссури и Оклахоме власти объявили режим ЧС в результате сильных наводнений, которые последовали за грозовыми фронтами и ливнями.

От наводнений в Миссури погибла женщина, спасателям удалось эвакуировать из зоны опасности более 30 человек. Из районов подтопления было спасено около 100 жителей.

 
 
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Не менее трех торнадо прокатились по американскому штату Техас, от разгула стихии пострадали еще два штата. Смотрите кадры последствий погодных аномалий.

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