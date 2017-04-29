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В Турции заблокирована "Википедия"
30.04.2017 17:26 — Разное | Ежедневник
Власти Турции заблокировали доступ ко всем ресурсам онлайн-энциклопедии "Википедия" на территории страны, сообщило сообщество мониторинга интернета Turkey Blocks.
Согласно телеканалу CNN Turk, это сделано по решению турецкого Совета по информационным технологиям и связи.
Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются.
В настоящее время закрыт доступ ко всем языковым версиям "Википедии". Блокировка вступила в силу в 8 утра 29 апреля.
17 апреля стало известно, что неизвестный пользователь "Википедии" изменил содержание англоязычной статьи, посвященной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает ВВС.
"Реджеп Тайип Эрдоган - турецкий диктатор, который с 2014 года занимает пост президента страны", - гласил измененный текст.
16 апреля в Турции состоялся референдум о расширении президентских полномочий. В результате голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.
Принятые на референдуме поправки к конституции наделяют президента страны Эрдогана беспрецедентными полномочиями и позволяют ему остаться на этом посту до 2029 года.
Ранее власти Турции неоднократно блокировали доступ пользователей к сайтам .
Так, в ноябре 2016 года в Турции был временно заблокирован доступ к онлайн-сервисам Twitter, Facebook и WhatsApp после ареста 11 законодателей из основной парламентской прокурдской силы - Демократической партии народов.
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Власти Турции заблокировали доступ ко всем ресурсам онлайн-энциклопедии "Википедия" на территории страны, сообщило сообщество мониторинга интернета Turkey Blocks.
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