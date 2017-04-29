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байкеры на Harley открыли мотосезон

30.04.2017 17:20 — Разное | Tut.by  
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В Минске 30 апреля открывают мотосезон байкеры на Harley-Davidson из 10 стран. Сначала они встретились у Кургана Славы, а затем последовали на площадку за Домом футбола на проспекте Победителей. Праздник продлится до вечера, а пока показываем самые яркие кадры мотопраздника.


 


 


 

На открытии байкерского сезона царит демократия. Дорогие мотоциклы соседствуют рядом с легендами советского мотопрома.


 


Были на празднике и так называемые свободные байкеры — те, кто не состоит ни в одном клубе. Ян из Бреста как раз из таких. На открытие приехал, чтобы «прокатиться».

— Время открытия сезона на самом деле у каждого свое. У того, кто только начинает кататься, одна цель — побольше поездить. А кто давно в седле, много ездит, уже выбирает, какое мероприятие посетить. Это ведь не первое открытие сезона — у кого-то в своем городе уже было. Я вот приехал на открытие из Бреста. Мне просто захотелось прокатиться. Я сам хоть и на «харлее», но ни в каких клубах не состою, это каждый для себя выбирает. Я свободный байкер. Но при этом соблюдаю определенный кодекс байкеров. Например, один из основных столпов байкерского кодекса — это взаимопомощь. Ты не должен проехать мимо мотоциклиста, который стоит на обочине.


Олег из Минска пришел на мероприятие с детьми.

— Я первый раз попал на такое мероприятие. До этого как-то не было повода, а в этом году решил детям показать мотоциклы. К мотоциклистам на дороге отношусь положительно, если они не нарушают правила. Такие не мешают. Опытные байкеры в основном не превышают, ездят аккуратно. А вот молодые часто носятся. С такими рядом страшно. Сам я на мотоцикл пересаживаться не планирую. А если сын изъявит желание, буду его отговаривать. Все-таки машина безопаснее.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Показываем самые яркие кадры нового мотосезона.

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