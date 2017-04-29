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Белорусские хоккеисты проиграли в сборной Франции

30.04.2017 18:32 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси проиграла в гостях Франции в предпоследнем товарищеском матче перед чемпионатом мира по хоккею — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Первый период прошел с небольшим преимуществом хозяев, атаки которых были острее и эффективнее. На 11-й минуте Саша Трей удачно сыграл на добивании у ворот Михаила Карнаухова, а вскоре Флоран Дуэй в одно касание отправил шайбу в ближний угол белорусских ворот — 2:0. В конце периода Роман Граборенко отыграл одну шайбу, реализовав большинство, но, увы, больше голов сегодня Кристобаль Юэ не пропускал. 42-летний голкипер сборной Франции несколько раз выручал свою команду, а в последней трети Николя Беш мощным броском от синей линии установил окончательный счет в игре — 3:1.

Беларусь: Карнаухов (59.23−60.00); Коробов — Лисовец, А. Костицын — Ковыршин — С. Костицын; Граборенко — В. Денисов, Павлович — А. Стась (к) — Лингле; Евенко — Стасенко, Демков — Кулаков — Дрозд; Когалев — Шарангович — Стефанович; Парфеевец, Воробей.

В понедельник команды проведут повторную встречу, а в субботу матчем против Финляндии белорусы начнут выступление на чемпионте мира в Париже.

 
 
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Сборная Беларуси проиграла в гостях Франции в предпоследнем товарищеском матче перед чемпионатом мира по хоккею - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1).

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