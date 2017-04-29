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H.O.G. Spring Challenge: праздник на колесах

30.04.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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H.O.G. Spring Challenge — это уникальное шоу с летающими мотоциклами, которое продемонстрировали лучшие спортсмены Freestyle из России и из-за рубежа, трюковая езда и показательные выступления на мотоциклах Harley-Davidson, силовые виды спорта, концерт с участием звезд эстрады, детские зоны, фудкорт и огромное количество сюрпризов для всех гостей.

Вы не были на этом празднике байкерской жизни? Тогда смотрите видеорепортаж Sputnk с главного события мотосезона-2017.

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  • Виктор Лукашенко открыл мотосезон. Журналисты обратили внимание на то, что мотоцикл Виктора Лукашенко украшали белорусский и российский флаги. А также на шлем старшего сына президента: серебристого цвета с национальным белорусским орнаментом.
  • Поехали: видео с открытия H.O.G. Rally Minsk. Возглавили колонну байкеров на мотоциклах Harley-Davidson помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк. Таким образом в белорусский столице дан официальный старт мотосезону-2017.
  • МВД об агрессивной езде и экзаменах для байкеров. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич принял участие в открытии мотосезона-2017 H.O.G. Spring Challenge. Он не только проехал с колонной байкеров вместе со старшим сыном президента Беларуси Виктором Лукашенко на мотоциклах Harley-Davidson, но и ответил на вопросы журналистов о дорожной безопасности в стране.
 
 
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Смотрите на видео Sputnik, как байкеры из десяти стран и минчане зажигали на открытии мотосезона в белорусской столице.

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