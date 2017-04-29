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H.O.G. Spring Challenge: праздник на колесах
30.04.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь
H.O.G. Spring Challenge — это уникальное шоу с летающими мотоциклами, которое продемонстрировали лучшие спортсмены Freestyle из России и из-за рубежа, трюковая езда и показательные выступления на мотоциклах Harley-Davidson, силовые виды спорта, концерт с участием звезд эстрады, детские зоны, фудкорт и огромное количество сюрпризов для всех гостей.
Вы не были на этом празднике байкерской жизни? Тогда смотрите видеорепортаж Sputnk с главного события мотосезона-2017.
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Смотрите на видео Sputnik, как байкеры из десяти стран и минчане зажигали на открытии мотосезона в белорусской столице.
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