﻿ Бьорндален опередил Домрачеву в лыжных гонках на собачьих упряжках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бьорндален опередил Домрачеву в лыжных гонках на собачьих упряжках

30.04.2017 18:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выиграл спринт в лыжных гонках на собачьих упряжках, который был включен в программу традиционного фестиваля Snørock в Шушене.


Фото: vk.com/darya_domracheva

В суперфинале Уле-Эйнар Бьорндален опередил свою белорусскую жену трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву, которая отстала на 2,9 секунды и финишировала третьей. Второе место занял норвежец Одланд Петтер Торслунд.


Фото: vk.com/darya_domracheva

— Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения. Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Спасибо Рему за суперскорость на дистанции и удачи его хозяину на следующих гонках! А Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать! — написала Домрачева в соцсетях.


Фото: instagram.com/dadofun

Фото: vk.com/darya_domracheva

Фото: vk.com/darya_domracheva

Дарья Домрачева начнет предсезонную вместе с Уле-Эйнаром Бьорндленом и мужской сборной Норвегии на Мальорке, где будет работать до 20 мая. Женская сборная Беларуси начнет тренировочный сбор 5 мая в Раубичах. В июне в австрийском Хохфильцене Домрачева присоединится к белрусской национальной команде, а в июле вместе с Бьорндаленом проведет высотный сбор в горах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выиграл спринт в лыжных гонках на собачьих упряжках, который был включен в программу...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
H.O.G. Spring Challenge: праздник на колесах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика