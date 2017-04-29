Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выиграл спринт в лыжных гонках на собачьих упряжках, который был включен в программу традиционного фестиваля Snørock в Шушене.



Фото: vk.com/darya_domracheva

В суперфинале Уле-Эйнар Бьорндален опередил свою белорусскую жену трехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву, которая отстала на 2,9 секунды и финишировала третьей. Второе место занял норвежец Одланд Петтер Торслунд.



Фото: vk.com/darya_domracheva

— Отличное окончание недели тестирования лыж с гонкой на собачьих упряжках! Невероятные, незабываемые ощущения. Безграничная преданность собак и настоящая страсть к гонкам в их глазах. Спасибо Рему за суперскорость на дистанции и удачи его хозяину на следующих гонках! А Кайса Мякяряйнен обязательно должна это попробовать! — написала Домрачева в соцсетях.



Фото: instagram.com/dadofun



Фото: vk.com/darya_domracheva



Фото: vk.com/darya_domracheva

Дарья Домрачева начнет предсезонную вместе с Уле-Эйнаром Бьорндленом и мужской сборной Норвегии на Мальорке, где будет работать до 20 мая. Женская сборная Беларуси начнет тренировочный сбор 5 мая в Раубичах. В июне в австрийском Хохфильцене Домрачева присоединится к белрусской национальной команде, а в июле вместе с Бьорндаленом проведет высотный сбор в горах.