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Чей спецназ элитнее: тест на знание отрядов специального назначения
30.04.2017 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Свой спецназ есть практически в каждой стране — узнайте, где самые элитные отряды. Кому приходится проходить жесткие тренировки под постоянным наблюдением врачей и психологов?
Кстати, некоторым антитеррористическим группам уже больше тридцати лет.
Проверьте себя на знание спецназа и узнайте, через что им приходится проходить — не в экстренной ситуации, а даже во время тренировок.
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Узнайте, где спецназовцы должны пройти марш-бросок на расстояние 58 км за 12 часов, а кто со времен основания группы освободил больше полутысячи заложников.
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