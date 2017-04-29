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Чей спецназ элитнее: тест на знание отрядов специального назначения

30.04.2017 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Свой спецназ есть практически в каждой стране — узнайте, где самые элитные отряды. Кому приходится проходить жесткие тренировки под постоянным наблюдением врачей и психологов?

Кстати, некоторым антитеррористическим группам уже больше тридцати лет.

Проверьте себя на знание спецназа и узнайте, через что им приходится проходить — не в экстренной ситуации, а даже во время тренировок.

 
 
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Узнайте, где спецназовцы должны пройти марш-бросок на расстояние 58 км за 12 часов, а кто со времен основания группы освободил больше полутысячи заложников.

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