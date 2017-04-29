Свой спецназ есть практически в каждой стране — узнайте, где самые элитные отряды. Кому приходится проходить жесткие тренировки под постоянным наблюдением врачей и психологов?

Кстати, некоторым антитеррористическим группам уже больше тридцати лет.

Проверьте себя на знание спецназа и узнайте, через что им приходится проходить — не в экстренной ситуации, а даже во время тренировок.