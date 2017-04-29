



В Беларуси 1 мая будет облачно с прояснениями, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром на большей части территории прогнозируются дожди, местами по восточной половине ожидаются сильные дожди.

Днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный, умеренный, в отдельных районах порывистый. Ночью температура воздуха составит плюс 1-6 градусов, по юго-востоку - 7-10 градусов тепла, сообщает БЕЛТА .

Днем будет плюс 6-12 градусов, по юго-востоку воздух прогреется до 13-19 градусов.