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"Трибуны просили этого". Тренер брестского "Динамо" оценил дебют 16-летнего форварда

30.04.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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На послематчевой пресс-конференции после игры брестского «Динамо» против «Славии» (3:1) журналист «Прессбола» поинтересовался у главного тренера команды Владимира Журавеля, как он оценивает дебют 16-летнего форварда Кирилла Кириленко, который в концовке матча при счете 3:0 заменил Максима Чижа.


Кириленко феерил на Кубке Развития в начале этого года. Фото: АБФФ

— У него был момент, мог его использовать — Седько хороший пас выдал. Выбор по замене действительно пал на Кириленко. Думаю, при счете 3:0 за десять минут до конца мы ничем не рисковали. Трибуны и прошлую игру просили этого, и в прессе много говорилось. Должны показывать таланты. Думаю, что Рома и Дима (Роман Василюк и Дмитрий Мозолевский, футболисты «Динамо». — Прим. SPORT.TUT.BY) согласятся, что надо находить момент для молодых. Они у нас выйдут.

Напомним, Кирилл Кириленко подписал двухлетний контракт с «Динамо» в январе этого года. Чуть ранее он стал лучшим бомбардиром Кубка Развития, на котором сборная Беларуси заняла третье место. В пяти матчах форвард забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Правда, отличиться в дебютном матче в высшей лиге юному дарованию не удалось.

 
 
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