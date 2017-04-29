Московский ЦСКА потерпел первое поражение в премьер-лиге чемпионата России по футболу под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко. В матче 26-го тура армейцы уступили лидеру турнирной таблицы столичному «Спартаку», который за 4 тура до финиша увеличил свой перевес над ЦСКА до 10 очков и почти обеспечил себе золото, которое не завоевывал с 2001 года.

ЦСКА — «Спартак» — 1:2

Голы: 0:1 — Луис Адриано (32, пас — Попов), 1:1 — А. Березуцкий (45, пас — Натхо), 1:2 — Глушаков (51, пас — Попов).

Удары: 14−11.

Удары в створ ворот: 5−7.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Угловые удары: 7−3.

Владение мячом: 51%-49%.

Таким образом, рекодная для тренеров-новичков ЦСКА беспроигрышная серия Виктора Гончаренко прервалась на отметке в 8 матчей.

Кроме того, это первое поражение ЦСКА на новом стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в матче чемпионата России. Вообще же до этого армейцы проиграли до этого здесь лишь английскому «Тоттенхэму» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Во втором тайме матч со «Спартаком» прерывался на несколько минут из-за того, что стадион был окутан дымом от зажженных фанатами файеров.

А перед игрой фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку, которую разогнала конная полиция.

Под началом Виктора Гончаренко ЦСКА одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел первое поражение (общая разница забитых и пропущенных мячей 15−4). Впервые после прихода белорусского тренера к штурвалу армейской дружины ЦСКА пропустил больше одного мяча за игру.

В матче не участвовал лидер команды Алан Дзагоев, который не успел восстановиться после повреждения, полученного в предыдущей игре с «Локомотивом».

С 50 очками в 26 поединках ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, у лидирующего московского «Спартака» 60 баллов. Питерский «Зенит» с 49 очками в 25 встречах идет третьим, 1 мая он сыграет в гостях у «Томи», замыкающей турнирную таблицу.

«Спартак» впервые с 1999 года выиграл оба матча у ЦСКА в чемпионате России. Тогда, в сезоне-1999, «Спартак» стал чемпионом России, ЦСКА стал бронзовым призером.