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Ханок запретил петь свои песни, Минкульт прислушался

30.04.2017 23:55 — Разное | БДГ  
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Известный композитор Эдуард Ханок в последние дни не сходит с первых полос белорусской прессы из-за скандала.

Эдуард Ханок запретил исполнять Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко песни «Вы шумiце, бярозы» на слова Нила Гилевича; «Счастливый случай» на слова Ларисы Рубальской; «Я у бабушки живу» на слова Игоря Шаферана; «Завiруха» на слова Геннадия Буравкина; «Малиновки заслыша голосок» на слова Анатолия Поперечного на концертах, в том числе, на «Славянском базаре» в Витебске, а также транслировать по радио и на телевидении. Ханок полагает, что нарушаются его авторские права.

Минкульт уже отреагировал на заявление композитора: пожелание автора музыки будет учитываться при формировании концертных программ. Об этом говорится в заявлении первого заместителя министра культуры Беларуси Ирины Дриги, озвученном в эфире телеканала ОНТ.

«В настоящее время поднятый Эдуардом Ханком вопрос изучается с учетом требований законодательства об авторском праве. Позиция Министерства культуры с учетом возможных подходов к урегулированию ситуации будет сформирована после всестороннего изучения данного вопроса. До его урегулирования, занятая композитором позиция будет учитываться при формировании концертных программ подчиненными Минкультуры организациями», - говорится в сообщении.

 
Теги: Витебск
 
 
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Известный композитор Эдуард Ханок в последние дни не сходит с первых полос белорусской прессы из-за скандала.

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