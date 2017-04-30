Яхтсмен Дмитрий Суярков заболел морем еще в детстве, читая книги о путешествиях. После школы молодой человек пытался поступить в мореходку, но подвело здоровье. Тогда он выбрал карьеру инженера и решил, что если получить "морскую" специальность ему не суждено, то найти другой путь, чтобы связать жизнь с водной стихией, ему ничто не помешает. Сегодня в логбуке яхтмастера уже более четырех тысяч миль, рассказал он корреспонденту Sputnik Дмитрию Босаку.

Мы с Дмитрием направляемся к парковке, на которой яхта "Oleksa" простояла два года в ожидании своего первого морского похода. В мае ей предстоит сухопутный переезд из Бреста в польский Эльблонг недалеко от Гданьска.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Яхта "Oleksa" ручной сборки простояла два года на брестской парковке в ожидании своего первого морского похода

"Когда уже поплывешь?" — приветствует нас сторож парковки. Этот вопрос задает каждый знакомый Дмитрия, встречая нас здесь.

Не терпится и супруге яхтсмена, она буквально выталкивает его в море: "Ты уже семь лет сидишь в офисе. Давай, пока возможность есть".

Хотел построить, а не купить

Парусную яхту собеседник Sputnik строил 15 месяцев, но они растянулись на пять лет. Из-за специфики работы с пластиком, которым покрыта поверхность деревянной лодки, постройкой приходилось заниматься только летом.

Проект разработал сам Дмитрий, он прошел экспертизу в Госинспекции по маломерным судам. На борту все так, как должно быть на настоящей яхте. Внутри — пространство для хранения вещей и отдыха экипажа. Человек, далекий от кораблестроения, не отличит самодел от серийного судна.



© Фото: Дмитрий Суярков Брестчанин Дмитрий Суярков строит свою яхту

"Максимально лодка сделана из белорусских материалов, но больше половины материала все-таки привезенного. Просто у нас не морская держава. Много крепежа у меня из Польши, России, Украины — белорусской нержавейки я не нашел. Зато у меня клей белорусский. Фанера, например, российская. Очень много было логистики, чтобы попривозить сюда", — делится владелец корабля.

Судно сразу строилось для походов — крепко и надежно. Такого размера подержанные яхты, по словам Дмитрия, в Швеции можно купить по цене "Жигулей".



© Sputnik / Дмитрий Босак. "Плавник" яхты весит столько же, сколько и само судно – около 500 килограммов.

"Если в Норвегии поискать, то можно купить за две тысячи долларов. Если в Польше — за пять тысяч. Ну а построил я ее в разы дороже", — говорит яхтсмен.

Как признается Дмитрий, строил лодку он для удовольствия, а не для экономии.

"Я хотел строить. Если бы я хотел яхту, я насобирал бы денег и купил. А это — моя игрушка. Было интересно, как это люди строят яхты, как дерево превращается в яхту. Я все изучил, и захотелось не просто так это знать, а попробовать руками. Материал дерево очень теплый, с ним было очень приятно работать", — рассказывает мужчина.

"Куда ты, Дима, лезешь?"

Первый спуск на воду был в сентябре 2014 года. Тогда испытания проводились в Мухавце. Летом яхта впервые "пойдет" по морской воде, для которой она и создавалась. Дмитрий будет идти вдоль берегов Балтийского и Северного морей и пролива Ла-Манш к Бресту во Франции. Весь путь займет более двух с половиной тысяч километров.



© Фото: Дмитрий Суярков Первый спуск яхты "Oleksa" на воду был в сентябре 2014 года

"По сухопутным меркам это не такие уж и большие расстояния, несколько тысяч можно проехать за два-три дня. А тут поход в одну сторону займет минимум полтора месяца. Всего я заложил пять месяцев на путешествие, чтобы быть нестесненным во времени", — объясняет Дмитрий.

Опыта, считает яхтсмен, ему достаточно. Как капитан или член экипажа он уже ходил по Средиземному, Балтийскому морям и Индийскому океану. Но волнение у мужчины все равно присутствует. Помогать капитану вызвались три добровольца. Они будут сменять друг друга на протяжении пути.



© Фото: Дмитри Суярков Маршрут брестчанина занимает около двух с половиной тысяч километров и пролегает вдоль Балтийского и Северного моря, а также пролива Ла-Манш

"Когда я с капитанами общаюсь, они так и говорят: куда ты, Дима, лезешь? Средиземноморье — это начальная школа. Балтика — средняя школа. Северное море — высшая школа. А если ты в Ла-Манш проберешься, там вообще академия. Надо быть очень аккуратным, чтобы яхту не запортачить и живым остаться. В Северное море я не ходил и в Ла-Манше никогда не был. Но опыта достаточно, чтобы я себя уверенно чувствовал на яхте. Моря я все равно опасаюсь. Это непредсказуемая вещь, и как ты ни готовься, оно может выделывать свои кренделя", — считает Дмитрий.

Достучаться до моря

Море Дмитрия влекло еще с детства. Его захватывали приключенческие книги, в которых красиво описываются морские походы. Тогда он и примерил на себя роль капитана.



© Фото: Дмитрий Суярков Яхта "Oleksa" ручной сборки в акватории Муховца

"У меня всегда мечты были больше о море. Потому что это борьба с самим собой — как ты подготовлен, насколько ты ловок, насколько ты слышишь природу, как можешь предугадывать движения яхты. В голове очень много факторов, которые приятно варьировать. И ты понимаешь, что ты настоящий мужчина. Слышишь природу, создан как дикий зверь для нее и живешь с ней в унисон. У тебя нет мощного мотора, и без помощи каких-то сверхтехнологий, как тысячу лет назад, имея кусок парусины и мачту, ты можешь дойти из точки А в точку Б. Разве не ради этого создавалось наше тело? Не только сидеть что-то рассчитывать и чертить, а взять в руки штурвал и слушать природу", — размышляет мужчина.

Месяц до большой воды

Перед путешествием по морям брестчанина ждет еще один немаловажный этап — сухопутная перевозка "Олексы" из Бреста в Эльблонг. Путь займет около 600 километров и обойдется в 1500 белорусских рублей. Для помощи в преодолении этого участка маршрута Дмитрий ищет спонсоров, ему не хватает 900 рублей.

Уже во Франции к нему присоединится супруга с сыном.

"С семьей по каналу походим месяц, а потом будем думать, что делать дальше", — резюмировал путешественник.