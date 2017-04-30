Сегодня мы должны были проснуться в стране без безработицы. Таких прецедентов не существует нигде в мире, а единственной страной в истории, которой удалось ликвидировать безработицу, был Советский Союз. Правда, безработицу победили лишь на бумаге. FINANCE.TUT.BY на гифках объясняет, как в Беларуси пытались трудоустроить всех безработных и чего добились к Первомаю.

9 марта на совещании об актуальных вопросах развития Беларуси президент потребовал трудоустроить к 1 мая всех безработных в стране. По его мнению, нетрудоустроенные, которые стоят на учете на биржах труда, имеют возможность найти работу. «И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут», — предупредил президент.

Экономисты и аналитики сразу сказали , что трудоустроить всех — невозможно. Либо же придется создавать искусственные места, которые «никакой пользы экономике не принесут». Службы занятости начали думать и искать новые возможности трудоустроить 42 тысяч официально безработных. Хотя фактически безработных в стране — в шесть раз больше.

Например, безработных активно начали приглашать на оплачиваемые общественные работы . Зарплаты — от 5 рублей в день. В общественных работах, к слову, участвовать могли как зарегистрированные безработные, так и незарегистрированные. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено 235 предложений по общественным работам, а в середине марта их было всего 33.

По всей стране начали проводить мини-ярмарки вакансий. Если в Минске, например, раньше организовывали лишь одну большую ярмарку на весь город, то сейчас проводят ярмарки поменьше в каждом районе столице. К тому же в апреле провели большую общегородскую ярмарку. Но ярмарок вакансий много не бывает, когда надо трудоустроить всех!

Во многих районах страны организовали комиссии по трудоустройству. Чиновники, директора предприятий и специалисты кадровых служб собирались, чтобы выслушать безработных и решить, куда их трудоустраивать. На одного безработного — более десятка официальных лиц. Такие комиссии собирались чуть ли не каждый день. А в Минске, во всех отделах трудоустройства, посадили специалистов по экспресс-обслуживанию, которые консультировали безработных по вопросам рынка труда.

В Клецком районе пошли еще дальше — запретили увольнять и принимать на работу без согласия райисполкома. «Мы должны видеть, по каким основаниям увольняются, во-первых, а во-вторых, где образовывается вакансия», — объяснили свою позицию в райисполкоме. В районе были решительно настроены трудоустроить каждого до 1 мая.

Через пару недель президент уточнил свое поручение трудоустроить безоговорочно всех: «Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу». Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им.

Несмотря на поручение президента, число безработных продолжает расти третий месяц подряд. На 1 апреля нетрудоустроенными были 43 426 белорусов. Это на 664 человека больше , чем месяц назад. Уровень зарегистрированной безработицы по стране вырос до 1% к экономически активному населению. А предприятия пятый месяц подряд активнее увольняют сотрудников, чем нанимают новых.