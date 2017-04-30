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Я помню: расскажите нам о своей бабушке и получите подарок
Скоро 9 мая, и, возможно, вас связывает с этим днём большее, чем фильмы о войне, страницы из учебника истории и пробки во время репетиций парада.
Если вы хранитель истории своей семьи и воспоминаний военных лет, вы никогда не сможете относиться к этому празднику формально.
С каждым годом тех, кто пережил войну и мог об этом этом рассказать, остаётся всё меньше. И роль детей, внуков, правнуков, которые сохранили истории своих дедушек и бабушек, сложно переоценить.
Мы начинаем сбор историй о белорусках во время войны. О том, как наши женщины переживали ужас того времени, как справлялись со страхом и отчаянием, как ждали своих мужчин, как спасали своих детей, как собирали разоренные гнёзда и продолжали жизнь во время одной большой смерти.
Если вам посчастливилось часами говорить со своей бабушкой и вы навсегда запомнили её рассказы о войне, а к тому же сохранили её фотографии, — пишите нам!
И мы не только сохраним память о вашей бабушке в хорошем — ручаемся — тексте, но и вручим вам приятный подарок за уважение к истории своего рода и за время, потраченное на рассказ о личном и очень дорогом.
Обращаем внимание: неважно, совершала ли ваша бабушка во время войны подвиги в привычном смысле этого слова, нам достаточно живых историй о том, как она пережила эти 1418 дней и ночей — ровно столько продолжалась Великая Отечественная война.
Пишите нам письма и высылайте фото по адресу
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Мы начинаем сбор историй о белорусках во время войны. Возможно, именно вы можете нам об этом рассказать?
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