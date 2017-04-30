﻿ Отец собак Галустяна: как выглядит самый крупный волкодав в Кыргызстане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец собак Галустяна: как выглядит самый крупный волкодав в Кыргызстане

01.05.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Аракет живет в селе Мыкан Чуйской области. Для него, как и еще девятерых питомцев собаковода Турата Осмонкулова, устроен отдельный вольер. Осмонкулов специально держит своих питомцев отдельно, так как бойцовые собаки могут нанести друг другу опасные раны.

Отец собак Галустяна: как выглядит самый крупный волкодав в Кыргызстане
© Фото: Facebook / Sergo Sergi Sergi
Житель Тбилиси нашел медвежонка и отвел его в здание парламента

"У меня тут, как в спортивном интернате, — пробежка два раза в день. Я выполняю трехкилометровый кросс вместе с собаками — поддерживаем форму", — цитирует слова собаковода Sputnik Кыргызстан.

Осмонкулов также рассказал, что все его питомцы с очень серьезными родословными, родители некоторых из его собак — чемпионы мира по боям.

По словам собаковода, продать Аракета просили и местные жители, а также приезжали потенциальные покупатели из Китая и Казахстана, однако Осмонкулов не собирается продавать пса. За щенками приезжают и знаменитости, самый именитый из них — российский юморист Михаил Галустян.

Подробности об Аракете и других питомцах Осмонкулова читайте на Sputnik Кыргызстан>>

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый крупный волкодав в Кыргызстане – Аракет – весит 103 килограмма. Смотрите на видео, как выглядит волкодав, за щенками которого приезжают из разных уголков...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как я перестала тратить деньги на ненужные вещи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика