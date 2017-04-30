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Отец собак Галустяна: как выглядит самый крупный волкодав в Кыргызстане
01.05.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Аракет живет в селе Мыкан Чуйской области. Для него, как и еще девятерых питомцев собаковода Турата Осмонкулова, устроен отдельный вольер. Осмонкулов специально держит своих питомцев отдельно, так как бойцовые собаки могут нанести друг другу опасные раны.
"У меня тут, как в спортивном интернате, — пробежка два раза в день. Я выполняю трехкилометровый кросс вместе с собаками — поддерживаем форму", — цитирует слова собаковода
Осмонкулов также рассказал, что все его питомцы с очень серьезными родословными, родители некоторых из его собак — чемпионы мира по боям.
По словам собаковода, продать Аракета просили и местные жители, а также приезжали потенциальные покупатели из Китая и Казахстана, однако Осмонкулов не собирается продавать пса. За щенками приезжают и знаменитости, самый именитый из них — российский юморист Михаил Галустян.
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Самый крупный волкодав в Кыргызстане – Аракет – весит 103 килограмма. Смотрите на видео, как выглядит волкодав, за щенками которого приезжают из разных уголков...
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