Для меня, как и для большинства женщин, шопинг — это вид досуга, а вовсе не необходимость. В какой-то момент я поняла, что трачу на ненужные вещи слишком много денег, которые могли бы пойти на более приятные цели, например — путешествия. И уже полгода успешно борюсь со страстью к набегам на магазины, что благоприятно отражается на балансе пластиковой карты.



© Sputnik Владимир Астапкович Оно само купилось: гид по женскому шопоголизму

Одежные закрома

С одеждой у меня отношения, которые поймут многие женщины: я очень люблю ее покупать, но вовсе не для того, чтобы постоянно переодеваться и наряжаться, а чтобы была! Если честно, мой базовый повседневный гардероб — почти униформа, это джинсы, футболки и свитера в холодное время года. На ногах — кроссовки и кеды. При таком раскладе совершенно непонятно, что у меня в шкафу делают 23 платья, половина которых никогда не надевалась, другой половине повезло больше — ее по разу выгуляли на торжественных мероприятиях.

Еще одна категория бесполезных трат — одежда, купленная на диких европейских распродажах. Когда то, что стоило 200 евро, вдруг продается за 20, мозг часто отключается и не посылает сигналы о том, что точно такая же вещь у тебя уже есть, успокойся, выпей кофе и почитай книжку.

Кроме того, шопинг-терапия — страшная болезнь, когда ты заходишь в магазин не потому, что тебе там что-то надо, а чтобы развлечься покупками.

В рамках борьбы с бесполезной тратой денег я приняла решение в течение года не покупать вообще никакой новой одежды, не считая той, что порвется\испортится и всяких носков и белья. При этом ходить в магазины одежды и что-то примерять я себе не запрещаю — оказалось, это тоже неплохое развлечение.

Через полгода эксперимента я могу сказать, что отказ от ненужных трат на одежду сберег немало денег на моей карточке, а я не чувствую никакого дискомфорта или обделенности от отсутствия новых вещей.



© Sputnik Владимир Астапкович Зимние распродажи, архивное фото

Ненаглядная красота

Я маньяк парфюмерии, у меня штук 10 или 15 разных флаконов, при том, что любимых запахов всего два, причем не меняются они уже десятилетиями — но всегда же хочется попробовать что-то новое!

Кроме того, года два назад меня поработило пристрастие к просмотру видео разных бьюти-блогеров — кому не хочется быть красивее и узнавать обо всех новинках уходовой и декоративной косметики? Пристрастие оказалось пагубным для кошелька: после просмотра этих дурацких видео становится очевидно, что необходимо купить процентов 80% из того, что там показывают, иначе я усохну и погибну. Вопреки тому, что я отлично знаю свою капризную кожу, которой за всю жизнь подошли максимум два крема, вопреки тому, что и декоративной косметики, и кистей-спонжей у меня было навалом, я продолжала маниакально скупать все новинки — ну а вдруг именно это средство максимально быстро превратит меня в ненаглядную царевну?

В итоге большинство приобретений отправилось в мусорку или в подарки маме и подружкам — им вот почему-то все подходило! А кошелек пустел, поэтому я приняла волевое решение прекратить смотреть разорительных бьюти-блогеров, читать статьи о косметических новинках и начать использовать только проверенные средства и покупать обновки для косметички только когда предыдущая баночка-тюбик-коробочка непоправимо закончатся.

Могу сказать, что за полгода деньги тратились только на расходные материалы типа ватных дисков\палочек и салфеток для снятия макияжа. Всего остального, похоже, хватит еще минимум на полгода. А так как я люблю недешевые марки косметики, экономия — гигантская.

Витье гнезда

Раньше я очень любила всякие красивые штучки и побрякушки для дома — светильники, покрывала, декоративные птичьи клетки, венки на дверь и магнитики на холодильник. Любила, прямо скажем, чрезмерно сильно, и в какой-то момент страсть к декораторству стала отнимать жизненное пространство.

Сложно ответить на вопрос, зачем мне шесть комплектов постельного белья, три пледа, два напольных светильника, жестяной трамвайчик и четыре резиновые уточки в ванной…

Очередным волевым решением я произвела генеральную уборку с целью освободить как можно больше поверхностей, а всю ненужную красоту отдала тем, кому она нужна.

После этого я напрочь отказалась от бесполезных сувениров из путешествий и покупки новых вещей для дома по принципу "ну оно же такое красивенькое!".

Скажу по секрету — в большинстве ваших квартир уже давно есть все, что вам и вашим домочадцам нужно, и обновлять вещи стоит только во время глобальных ремонтов, переездов и поломок. А лучшие сувениры — это ваши воспоминания и фотографии. Все остальное — пустая трата денег.

Культ еды

Начать экономить на еде мне, наверное, было проще, чем другим людям, потому что в обычное время я не готовлю, предпочитаю есть в кафе вне дома. Поэтому экономия началась с того, что я разрешала себе один ужин в неделю вне дома и два обеда — в том случае, если я в обеденное время оказываюсь не дома и без взятого с собой перекуса.

Все остальное время пришлось осваивать ежедневную готовку. Ну как — осваивать, готовить-то я умею с детства, просто не люблю тратить на это время.

В первый же месяц стало понятно, что времени тратится не так уж много, а экономия — огого! Ощущается, когда пакет риса и банка черничного джема, которых хватает на две недели завтраков, стоят столько же, сколько одна тарелка черничной рисовой каши в кафе.



© Sputnik Михаил Воскресенский Летние веранды

Я люблю мясо птицы (курица, индейка), которое и полезнее другого мяса, и в обработке-приготовлении проще и стоит дешевле, чем говядина и свинина. От излишней траты времени спасают электрический гриль и духовка, куда, фактически, просто бросаешь мясо и овощи с приправами или предварительно замаринованные, и достаешь по готовности. Салат настрогать — дело пяти минут, а по стоимости недельные ужины дома получаются примерно как два ужина в кафе или ресторане.



© Sputnik Антон Денисов Ужасающая красота: самые гадкие бьюти-тренды

Еще один пункт существенной экономии — внимательно рассмотреть свои покупки в корзине супермаркета ПОСЛЕ того, как вы все выбрали и погрузили в тележку, но ДО того, как станете в очередь в кассу. Может, вы, конечно, рационально подходите к шопингу, но я — жуткая "хватайка", которой все нужно попробовать, а дома, разбирая покупки, размышляю — ну вот и зачем мне все это. Теперь я не отказываю себе в "хватайничестве", но, проанализировав содержимое корзины перед оплатой, едва ли не половину возвращаю обратно на магазинные полки.

Еще один отличный способ сэкономить на еде — начать питаться правильно или соблюдать диету. На перекусы и "вкусняшки" бездумно уходит довольно много денег, а если вы будете задумываться о том, что едите каждый день, эти бесполезные расходы уменьшатся.

На чем я не экономлю

Никогда не буду экономить на новых впечатлениях и положительных эмоциях!

Первая и главная статья расходов, на которые уходят все сэкономленные деньги — это путешествия. Они доставляют гораздо больше радости в сравнении с обладанием какими бы то ни было вещами. И если в юности мне было все равно, в каком отеле останавливаться — ведь в номере только спишь, то сейчас хочется, чтобы гостиница стала частью впечатлений о городе, а не источником жутких воспоминаний о тараканьем топоте.

Кстати, отказ от постоянной покупки вещей помогает экономить и в путешествиях тоже — стало легко летать с одной ручной кладью, плюс освободившееся от шопинга время можно потратить на что-то более интересное.

Не экономлю на технике, потому что лэптоп, смартфон, планшет — это мои рабочие инструменты, и очень важно, чтобы весили они мало, долго работали автономно и быстро соображали. Когда у меня в одном из путешествий нехорошие люди вырвали смартфон прямо из рук на вечерней улице, не задумываясь, купила на следующий день новый, хотя это вовсе не входило в мой бюджет.

Никогда ради экономии не откажусь от ужина с друзьями или похода на концерт — эти события и впечатления от них будут со мной очень долго, а вот покупку новой обуви или дорогого сыра я вряд ли вспомню через пять лет.

Подарки и сюрпризы родным и близким — эмоции, даримые человеком, которому ты угодила с подарком, это бесценная радость, простите за пафос.

В общем, расхожая поговорка про то, что самые лучшие вещи в жизни — это не вещи, в моем случае на 100% справедлива, особенно в последнее время. Не скажу, что я очень разбогатела или сэкономила кучу денег, просто тратить заработанное стала более вдумчиво и на то, что действительно делает жизнь интереснее, а не пылится в шкафу или проглатывается за полчаса от скуки!