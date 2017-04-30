Признаться в своей гомосексуальной ориентации требует большой смелости, потому что несмотря на разговоры о гуманизме и ценности каждой человеческой жизни, к гомосексуалам относятся с предубеждением. Поэтому мировые звезды стремятся рассказать о себе и своих отношениях, чтобы развеять общественные стереотипы. Сегодня мы вспоминаем самых красивых и талантливых геев в индустрии кино.

1.Мэтт Бомер



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Мэтт Бомер — американский актёр театра, кино и телевидения, получивший известность благодаря главной роли в сериале «Белый воротничок». Удостоен премии «Золотой глобус» за роль в фильме «Обычное сердце». После многих лет уклонения от вопросов о гомосексуальности он сделал камин-аут, рассказав о своих отношениях с публицистом Саймоном Холлсом во время вручения одной из премий. Пара воспитывает троих сыновей.

2. Эндрю Скотт









Тесные отношения Холмса и Ватсона в сериале BBC давали много поводов для разговоров о скрытой гомосексуальности если не самих актеров, то персонажей в современной адаптации классики. Но неожиданно исполнитель роли Мориарти Эндрю Скотт, актер, которого поклонники и поклонницы сериала обожают едва ли не больше, чем самого Бенедикта Камбербэтча, признался, что он гей.

3.Джусси Смоллетт





Американский актер, который играет в сериале «Империя» одного из трех сыновей главы крупной звукозаписывающей компании. И хотя персонаж Смоллетта — открытый гей, сам актёр рассказал о своей гомосексуальности только на популярном шоу Эллен Дедженерес.

«Я бы хотел прояснить, что никогда „не сидел в шкафу“, да у меня и нет „шкафа“. У меня есть дом, и моя задача — оберегать его. Вот почему я не обсуждал свою личную жизнь. Я избегал откровений не потому, что пытался скрыть то, кем создал меня Господь. Моя мама знает и сильно любит меня. Теперь я признался Эллен. Кому еще сказать?» — добавил Смолетт .

4.Джеймс Парсонс





Джеймс Парсонс известен широкой общественности по роли Шелдона Купера в комедийном сериале «Теория большого взрыва». Обладатель премии «Золотой глобус» и четырёх премий «Эмми» в 2015 и 2016 году стал самым высокооплачиваемым актёром телевидения по версии Forbes . Джеймс вместе со своим партнером Тоддом Спиваком с 2012 года.

5.Уэнтуорт Миллер





Уэнтуорт Миллер - американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Майкла Скофилда в сериале «Побег», продолжение которого вышло месяц назад.

Уэнтуорт совершил камин-аут в августе 2013 года. Он написал письмо руководству санкт-петербургского кинофестиваля в ответ на приглашение принять участие в кинофоруме. Миллер подчеркнул, что с радостью снова побывал бы в России, но, будучи геем, вынужден отказаться от посещения кинофестиваля в знак протеста против российского антигейского закона.

6.Закари Куинто





Мы любим его за роль коммандера Спока в «Звездном пути» Джей Джей Абрамса, а некоторые помнят его как маньяка Сайлара в сериале «Герои» или доктора Оливера Трэдсона в «Американской истории ужасов». Отношения со своим партнером Майлзом МакМилланом Закари подтвердил в августе 2014 года, а через год пара переехала в совместно купленное жилье на Манхэттене.

7. Бен Уишоу



Filmz.ru



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Британский актер, гениально сыгравший одержимого маньяка в фильме «Парфюмер», в 2013 году рассказал Daily Mail о своих отношениях с мужем, композитором Марком Брэдшоу. Как оказалось, это был служебный роман: с будущим супругом он познакомился на съемках фильма «Яркая звезда», посвященного жизни английского поэта Джона Китса.